Finalissima playoff, Savona-Vallescrivia domenica al Begato 9: numeri a confronto

La finalissima del campionato di Promozione tra Savona e Vallescrivia si giocherà domenica 24 maggio alle 18 al campo Begato 9 di Genova. L’impianto si trova a una manciata di kilometri dal casello di Genova Bolzaneto. La vincitrice della partita, si potrà andare ai rigori, avrà la pole position per gli eventuali ripescaggi in Eccellenza. Il ripescaggio scatta automaticamente se la Fezzanese vince i playoff nazionali. Ma non sono da escludere altri ribaltoni nelle categorie superiori. Meglio, quindi, mettersi al riparo da qualsiasi rimpianto.

Il Savona arriva in un gran momento di forma alla sfida. Sei vittorie di fila in campionato e due successi nei playoff del girone. Il 2-1 al cardiopalma contro la Sestrese e il roboante 4-0 rifilato alla Praese. Un momento positivo per tutto il club, che la prossima settimana potrebbe presentare novità importanti a livello societario. Sempre in ballo la fusione col Legino, che sembra comunque incanalata sui binari giusti stando alle indiscrezioni raccolte in questa settimana,

Il Vallescrivia è una società giovane, nata nel 2018, che però si vuole ritagliare un ruolo da protagonista nel panorama regionale. L’anno scorso aveva perso 1-0 la finalissima playoff contro la Carcarese. Mentre in campionato era arrivato secondo dopo un testa a testa ad altissimo ritmo contro il Busalla. Anche quest’anno gli arancioneri sono arrivati secondi, alle spalle della Sammargheritese. Sono riusciti a qualificarsi direttamente alla finale playoff, in cui hanno battuto 1 a 0 il Baiardo.

Il Vallescrivia in campionato ha ottenuto 63 punti: 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Goal fatti 65 e subiti 32. Ha perso il campionato per un solo punto di distacco rispetto alla Sammargheritese. Il miglior marcatore è l’attaccante Marco Fassone, 17 reti per lui. L’allenatore è Guido Minetto. Il Savona in campionato ha fatto 57 punti vincendo 15 partite, pareggiandone 12 e perdendone soltanto una, tra l’altro di misura, contro l’Albissole. Gli Striscioni hanno segnato 63 goal e ne hanno incassati 27. Insomma, numeri analoghi, visto che il Savona ha giocato due gare in meno nella regular season per via del ritiro del Bragno.