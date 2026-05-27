Finale, scontro auto-moto sulla strada provinciale del Melogno: un ragazzo ferito

Finale Ligure. Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 490 del Colle del Melogno, a Finale Ligure, all’altezza del ponte di ferro.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, una Vespa con a bordo un ragazzo stava procedendo in direzione Gorra quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con un’auto proveniente dalla direzione opposta. La dinamica esatta dell’incidente resta comunque ancora da chiarire.

Ad avere la peggio nell’impatto il giovane alla guida dello scooter. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde Finalborgo e l’automedica del 118. Il ragazzo ferito è stato trattato sul posto dal personale sanitario e in seguito trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure insieme ad altre due persone.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, con rallentamenti e disagi al traffico.