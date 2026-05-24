Prima Categoria, il Cisano vince i playout in rimonta! Il Borghetto sciupa e retrocede

BORGHETTO (18′ Di Crescenzo) 1 – 2 (56′ Gagliano, 93′ Antonelli) CISANO
96′ Termina qua! Dopo l’ammonizione di Di Bella e il rilancio di Vinci termina il playout, vince il Cisano!
93′ Antonelli parte, spiazzato Metani! Il Cisano ha recuperato lo svantaggio e ora manterrebbe la categoria con il Borghetto giù, clamoroso cambio di scena! Assegnati 5 minuti di recupero, a questo punto ne rimarrebbero due da scontare.
88′ Rigore per il Cisano! Santanelli cade in area e l’arbitro indica il dischetto, ma prima il Borghetto gridava per un fallo nell’area del Cisano! Tanta tensione in campo, ma il Cisano ora ha 11 metri di distanza tra la retrocessione o il mantenimento della categoria. Ammonito Dileo pre proteste.
86′ Dribbling di Di Bella su Mantero, entrato in area calcia forte sul primo palo, palla fuori di poco! Sarebbe stato imparabile.
83′ Cambio da ambo le panchina. Santanelli per Gagliano per Porcella, ultimo suo cambio, mentre Perrone sostituisce Dileo per Menzio.
82′ Doppia conclusione di Fruzzetti. La prima volta Vinci para e Antonelli allontana, la seconda blocca sul primo palo.
79′ Altro cambio per Porcella, fuori Enrico per Piotto. Esce dolorante il numero due del Cisano.
76′ Altro cambio dalla panchina di Perrone, fuori Vignaroli per Fruzzetti.
74′ Caputo vicino al raddoppio! Conclusione su una palla uscita dalla mischia, sfera alta sulla traversa. Poco dopo ci riprova Gagliano, Metani blocca. Ribaltamento di fronte, stessa medesima situazione, questa volta blocca Vinci.
71′ Ammonito Antonelli per un fallo su Di Bella.
68′ Garofalo vicino al gol del possibile vantaggio! Posizione non semplicissima, il numero 20 riesce a passare in mezzo a due per trovarsi da solo contro Metani posizionato sul primo palo. Conclusione fortissima verso di lui, che esce di pochissimo fuori dall’incrocio.
65′ Ammonito anche Di Crescenzo per un fallo a centrocampo su Gagliano. Primo cambio per il Borghetto, dentro Vannozzi per Di Crescenzo appena ammonito, Perrone non vuole rischiare di rimanere in inferiorità numerica.
63′ Altra conclusione fortissima di Di Bella, Vinci devia in angolo. Di Crescenzo dalla bandierina, ci pensa Tomao a spazzare via la sfera.
60′ Di Bella prende palla e si accentra in area, conclusione centrale che Vinci blocca in due tempi.
56′ Pareggia il Cisano! Antonelli mette dentro il pallone, rimpallo in area da cui ne scaturisce il tap in vincente di Gagliano! Sfida ora che si riaccende all’improvviso.
54′ Ammonito Mantero per un fallo a centrocampo, gamba alta ai danni di Di Bella che ha accusato il colpo.
53′ Altro cambio per il Cisano, fuori Basile per Loberto. Borghetto invece ancora con gli stessi undici di inizio partita.
48′ Chance da angolo per il Borghetto, pallone dentro l’area colpito da Quartieri che spara alto, altro brivido per il Cisano.
46′ Cosa si è mangiato De Crescenzo! Il laterale lavora benissimo il pallone, mette giù Vinci e nel momento di inquadrare la porta calcia verso il secondo palo da posizione ravvicinatissima: pallone clamorosamente fuori! Tutto lo stadio era già pronto per esultare.
45′ Si riprende! Pallone questa volta in possesso del Borghetto, ma il Cisano recupera subito.
Secondo tempo
47′ Termina qua il primo tempo, Borghetto in vantaggio grazie a Di Crescenzo. Il Cisano deve ora recuperare due reti per sognare la vittoria playout.
45′ Ammonito Vignaroli dopo un fallo a centrocampo che ha spezzato la ripartenza. Iniziati i due minuti di recupero.
43′ Conclusione di Caputo in diagonale verso il secondo palo. Pallone spiovente che termina poco fuori la traversa. Saranno assegnati 2 minuti di recupero.
40′ Prima occasione per il Cisano, Tomao da pochi passi prova a centrare la porta senza successo: ottima occasione per rimontare sciupata.
39′ Recupera il pallone Amendola, gira verso Dileo che calcia da centrocampo dritto tra i guanti di Vinci.
37′ Ecco i due cambi: dentro l’esperienza con Antonelli e Garofalo, fuori Gerini e Prudente.
36′ Subito Garofalo, Antonelli e Loberto a riscaldarsi, Porcella vuole mischiare le carte in tavola già in questo primo tempo.
30′ Caputo tenta una conclusione azzardata, decisamente alta su Metani che si era già impegnato per andare a recuperare la sfera.
28′ Tanti lanci lunghi e pochissime giocate, in questa prima metà di primo tempo un paio di occasioni verso Vinci e zero verso Metani.
22′ Vignaroli vicino al doppio vantaggio! Prende palla, sterza e calcia sul secondo, pallone che esce di pochissimo oltre il secondo palo.
18′ Rete del Borghetto! Ha segnato Di Crescenzo! Rete a porta vuota dopo un passaggio lungo filtrante per il numero 11 che scavalca tutti i giocatori, ma la panchina del Cisano chiudeva il pallone dopo un fallo. Adesso le speranze del Cisano si fanno ancora più complicate.
15′ Partita ancora più agonistica, ammonito Gerini per un fallo su Quartieri. Non ci sta la panchina avversaria, per loro il fallo non era da ammonizione.
11′ Altro rischio per il Cisano! Riparte Gatto che vede lungo Di Bella, sponda all’indietro per Di Crescenzo che colpisce Mantero sulla schiena. Poi ancora il tentativo di Di Bella, pescato però in fuorigioco.
7′ Ottima copertura del Cisano, Quartieri cerca il cross spiovente sulla destra con Gagliano che contrasta. Subito dopo, abbaglio difensivo degli ospiti che regala una grande chance, non capitalizzata dai granata.
3′ Prima conclusione della partita del Borghetto. Di Bella calcia alto ma la panchina del Cisano lamenta un tocco con il braccio. In ogni caso, il pallone era già uscito sopra la traversa.
1′ Si inizia! Partita iniziata con un leggero ritardo. Primo pallone giocato dal Cisano, subito lancio lungo verso Basile che non riesce a raggiungere la punta. Si preannuncia una partita molto fisica, sicuramente molto sentita. Presente una grande cornice di pubblico all’Oliva per l’occasione.
Primo tempo
Ecco le formazioni ufficiali:
Borghetto: 1 Metani, 2 Quartieri, 3 Dileo, 4 Sabia, 5 Sanfilippo, 6 Allisiardi, 7 Gatto, 8 Amendola, 9 Vignaroli, 10 Di Bella, 11 Di Crescenzo. A disposizione: 12 Mottola, 13 Condorelli, 14 Fruzzetti, 15 Guga, 16 Menzio, 17 Sara F, 18 Sara P, 19 Vannozzi, 20 Zanatta. Allenatore: Perrone.
Cisano: 1 Vinci, 2 Enrico, 3 Donà, 4 Mantero, 5 Prudente, 6 Caputo, 7 Gagliano, 8 Gattuso, 9 Basile, 10 Tomao, 11 Gerini. A disposizione: 12 Zunino, 13 Galati, 14 Piotto, 15 Campagna, 16 Antonelli, 17 Vignola, 18 Loberto, 19 Santanelli, 20 Garofalo. Allenatore: Porcella.
Borghetto. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita di ritorno dei playout di Prima Categoria tra Borghetto e Cisano. Due risultati su tre per i padroni di casa, basta il pareggio nei 120 minuti messi a disposizione per mantenere la categoria. Alla squadra di Porcella serve invece solamente la vittoria, vista il piazzamento in classifica.