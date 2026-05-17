Il Savona “sbrana” la Praese: 4-0 senza appello, sarà finale regionale playoff

Praese 0 – Savona 4 (48′ Nelli, 59′ Burchi, 79′ Iadanza, 80′ Silvestri)

Il miglior Savona della stagione batte 4-0 la Praese al termine di un secondo tempo devastante. I biancoblù fanno la partita anche nel primo tempo, con i genovesi che badano principalmente a conservare il pareggio che, al termine degli ipotetici supplementari, avrebbe dato loro il pass per la finale regionale. La cronaca della partita rende l’idea della supremazia biancoblù perché sono numerose le occasione per gli Striscioni oltre alle quattro reti segnate. Alcune anche clamorose come quella capitata sui piedi di Silvestri o come la paratona di Parodi sulla bordata di Sassari. Il Savona si presenterà alla finalissima contro il Vallescrivia (che ha battuto 1-0 l’Angelo Baiardo) sulle ali dell’entusiasmo. Si giocherà su campo neutro. In caso di vittoria, il club biancoblù sarà in pole position per il ripescaggio in Eccellenza, che non scatterà automaticamente: la Fezzanese dovrà vincere i playoff nazionale per liberare un posto in Eccellenza. Il successo odierno porta a otto le vittorie consecutive della squadra di Sarpero tra regular season e playoff. L’allenatore ha esaltato la prova della squadra e sul futuro ha affermato “Io sto bene qui” (l’intervista completa).

La cronaca della partita

94′ Ci mette il segno anche Agostino, paratona su una punizione calciata benissimo da Canovi.

90′ Quattro di recupero.

85′ Fallo di Alessio Chiarabini su Iadanza. Ammonito. Ma scoppia il parapiglia . Durante a terra con le mani al volto. Nervosismo alle stelle.

83′ Fossati al posto di Sassari nel Savona.

80′ Silvestri! 4-0 Savona! Difesa della Praese completamente sbilanciata. Il pallone arriva a Silvestri che calcia a incrociare verso l’angolino basso.

79′ Inizia la Ia-danza dei biancoblù! Tris del Savona! Azione con tocchi corti da destra al centro dell’area che vede coinvolti Durante, Silvestri e Sassari. Manovra che libera il giovane centrocampista subentrato che da buona posizione calcia senza lasciare scampo a Parodi.

78′ Raso per Chiriaco nella Praese. Nel Savona entrano Rolandi e Iadanza per Colombo e Raja. Applausi anche per quest’ultimo, tra i giocatori più cresciuti in questa stagione.

75′ Ancora un’occasione per il Savona. Durante preferisce appoggiare a Sassari invece di calciare. Scelta discutibile che fa arrabbiare il pubblico di fede biancoblù. Il tiro del compagno finisce alto.

74′ Raja perde un pallone sanguinoso al limite dell’area ma la difesa del Savona ci mette un apezza.

73′ Il Savona sfiora il tris. Silvestri dalla distanza fa partire un tiro che supera Parodi ma che si stampa sulla traversa.

72′ Brivido per il Savona. Crossa Alessio Chiarabini, colpisce di testa Sacchi. Il pallone sfila uscendo di poco rispetto al palo più lontano. Nei pressi c’è Falsini che non ha i riflessi per spingerlo in porta.

69′ Nella Praese entrano Sacchi e Mirko Chiarabini al posto di Cova e Giorgi. Nel Savona, Durante al posto di Nelli, che esce tra gli applausi

67′ Raso telefonata con una palombella, Agostino alza la cornetta e risponde al primo squillo. Blocca facile il portiere biancoblù. La Praese prova ad alzare i giri del motore ma senza creare grosse occasioni.

61′ Bella azione della Praese sulla destra, interrotta da un grande intervento in scivolata di Raja.

59′ Burchi! 2-0 Savona! Nelli allarga per Silvestri che si fa perdonare l’errore precedente servendo con precisione Burchi all’altezza del primo palo. Il numero 7 calcia con tutta la forza che ha a incrociare. Parodi tocca ma non riesce a respingere. Ora servono due goal alla Praese per andare ai supplementari,.

58′ Sassari salva il Savona! Fiorucci colpisce di testa, il pallone supera Agostino ma l’attaccante salva incornando sulla linea di porta.

57′ Cross teso di Giorgi, Schirru ci mette il piede spedendo sopra alla traversa.

56′ Silvestri combina con Calcagno e calcia da appena dentro l’area. Conclusione sul fondo.

54′ Praese pericolosa D. Canovi serve in area C. Canovi che salta secco Schirru ma viene chiuso bene da Damonte

52′ Erroraccio di Silvestri! Pallone spiovente, Nelli tocca male ma involontariamente libera Silvestri tutto solo davanti al portiere all’altezza del dischetto. Il centrocampista tergiversa quasi inspiegabilmente favorendo il recupero provvidenziale di Raso. Il Savona fallisce la chance per chiudere la gara.

50′ Canovi spreca una punizione da posizione interessante sparando alle stelle. Ora la Praese è costretta a fare una gara che non aveva preparato.

48′ Nelli! Savona in vantaggio! Calcagno triangola con Burchi e in area viene tamponato da Giorgi. Non c’è rigore per l’arbitro. Il Savona però prosegue l’azione. Pallone nell’area piccola per il centravanti che di testa è rapace nello spingere il pallone in rete anticipando il marcatore.

47′ Canovi conquista un angolo per la Praese. Lo batte ma Schirru libera l’area.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

Si chiude un primo tempo in cui il Savona ha fatto la partita e che i biancoblù avrebbero meritato di chiudere in vantaggio. Praese arroccata dietro e incapace di attaccare con continuità. La strategia della squadra di Tedone sembra quella di giocare per il pareggio fin dall’inizio. Se pagherà o meno lo dirà il tempo. Alla fine dei regolamentari, in caso di parità, si giocheranno i supplementari. La “x” al 120′ premia i genovesi per la miglior posizione al termine della regular season.

45’+1 Nelli di testa, pallone alto di poco.

45′ Miracolo di Parodi! La difesa respinge, Sassari fa partire una fucilata di prima intenzione angolata verso il primo palo. Il portiere genovese ha riflessi da gatto e respinge in tuffo.

44′ Colpo di Chiriaco a Nelli mentre duellano per un pallone alto. Ammonito il centrale della Praese.

42′ Gioco diretto del Savona: Raja lancia col contagiri per Calcagno, gran stop a seguire e cross a rimorchio per Silvestri, che controlla ma non riesce a calciare perché chiuso da un difensore. La Praese fa poco in fase di costruzione. Il pareggio le basta, ma è comunque un approccio rischioso.

41′ Colombo rientra in campo.

40′ Chiarabini prova a guidare il contropiede ma è bravo Colombo in copertura. Il difensore poi rimane a terra. Staff medico in campo.

38′ Corner di Raja, testa di Calcagno. Pallone che sbatte contro il muro di maglie verdi.

35′ Ingenuità di Turone che fa fallo su Canovi nei pressi dell’angolo. Il giocatore era girato di spalle rispetto alla porta. Per fortuna del Savona, la Praese batte male la punizione sprecando una buona opportunità.

34′ Occasione Savona! Cross di Calcagno, Sassari salta ma non riesce a imprimere forza. La traiettoria a scendere però prende in controtempo Parodi. Pallone alto.

33′ Turone per Silvestri appena dentro l’area. Se la sposta sul sinistro e calcia ma debolmente tra le braccia di Parodi.

30′ Ripasso regolamento: il pareggio porta ai supplementari. Se al termine dell’extra time si sarà in parità, la Praese passerà il turno per il miglior posizionamento al termine della stagione regolare.

27′ Gran cross dal fondo di Damonte. Tesissimo ad attraversare l’area piccola. Nelli si avventa sulla sfera ma non riesce a colpire.

25′ Chiriaco esce durissimo su Silvestri ma sul pallone secondo l’arbitro, la Praese però spreca malamente l’opportunità di contropiede.

22′ Turone per la testa di Damonte, tentativo abbondantemente fuori.

18′ Traversa della Praese! La punizione di Canovi sembra alta e la battezza così Agostino. Il pallone però scende e colpisce il legno. Brivido per i biancoblù.

16′ Occasione Savona! Raja batte una punizione dalla trequarti e allarga per Turone, che fa un paio di passi palla al piede e scarica il tiro da posizione defilata. Parodi chiude bene il primo palo immolandosi.

13′ Cross insidioso di Turone verso l’area piccola. Parodi esce con i pugni. Scontro con Nelli. Fallo in attacco secondo l’arbitro.

11′ La Praese rischia il pasticcio con due retropassaggi di testa, il secondo di Raso è per il portiere Parodi che viene preso in controtempo. Ma il difensore riesce a riprendere il pallone e a spazzare.

10′ Calcagno sventaglia cambiando il gioco per Sassari. Gran stop e tocco per l’inserimento di Damonte, che non riesce a crossare ma ottiene un angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

8′ Burchi allarga per Calcagno che stoppa sulla linea laterale e di forza si incunea in area. Viene chiuso. Il Savona vorrebbe l’angolo, la terna indica il rinvio dal fondo.

7′ Raja ci prova dal limite. Tiro deboli e fuori di molto. Osserva tranquillo Parodi.

6′ Modulo 4-4-2 per la Praese, che potrebbe quindi patire l’uomo in meno in mezzo al campo.

4′ Silvestri allarga per Calcagno sulla destra. Cross per Nelli. L’attaccante colpisce di testa ma senza la forza giusta. Parodi para in due tempi.

1′ Si parte. Savona incaricato del calcio di inizio. Classica divisa biancoblù per gli ospiti. Divisa tutta verde per i locali. Modulo 4-3-2-1 per la squadra di Sarpero quando Sassari si abbassa vicino a Silvestri sulla trequarti. Quando Sassari sale per dar man forte a Nelli si passa al 4-3-1-2.

Primo tempo

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Burchi, 8 Turone, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Incorvaia, 14 Fossati, 15 Toskaj, 16 Rolandi, 17 Raso, 18 Iadanza, 19 Saracco, 20 Durante. Allenatore: Carlo Sarpero.

Praese: 1 Parodi, 2 Raso, 3 Giorgi, 4 Canovi C, 5 Chiriaco, 6 De Simone, 7 Chiarabini Alessio, 8 Fiorucci, 9 Falsini, 10 Canovi D, 11 Cova. A disposizione: 12 Massone, 13 Giavarra, 14 Trucco, 15 Orlando, 16 Raso, 17 Serra, 18 Di Gennaro, 19 Sacchi, 20 Chiarabini Mirko. Allenatore: Matteo Tedone.

Arbitro: Ramez Fousfos di Albenga. Assistenti: Andrea Dellerba di Imperia e Lorenzo Toro di Chiavari.

Regolamento e speranze promozione

Non succede, ma se succede. Ecco, il Savona non vuole farsi trovare impreparato qualora la Fezzanese vincesse i playoff nazionali per la Serie D e liberasse un posto in Eccellenza per la vincitrice dei playoff.

Per sfruttare l’eventuale exploit degli spezzini, oggi gli Striscioni sono costretti a vincere. Se ci sarà parità al termine dei supplementari, passerà la Praese per il miglior piazzamento al termine della stagione regolare. La partita di oggi è l’ultimo atto del Girone A. Chi vince andrà alla finalissima regionale contro una tra Vallescrivia e Angelo Baiardo. Match che si disputerà su campo neutro e che darà la pole position in caso di ripescaggi.

La Fezzanese inizierà il suo percorso domenica prossima in trasferta contro il Nuova Pordenone 2024. Ci sarà poi il ritorno. Chi passa si scontrerà nel secondo turno, valido per il salto di categoria, contro la vincente tra Cavarzano Belluno (Veneto) e una tra Accademia Borgomanero e Lascaris (piemontesi del Girone A)