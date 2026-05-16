Finale Ligure, trovato con eroina, bilancino e contanti: denunciato un 25enne

Finale Ligure. La Polizia Locale di Finale Ligure, durante un servizio notturno di controllo del territorio svolto nel fine settimana, ha identificato e denunciato un cittadino colombiano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti erano impegnati in un controllo della zona a mare, già oggetto nell’ultimo periodo di atti di vandalismo ai beni pubblici e ad alcune concessioni private, quando notavano una persona in apparente stato di agitazione, decidendo quindi di procedere ad una verifica.

All’atto di accertare che l’uomo non portasse con se strumenti atti ad offendere, gli uomini della polizia locale hanno rinvenuto un piccolo quantitativo di droga, decidendo così di approfondire gli accertamenti presso il comando di via Ghigileri, tenuto anche conto che la persona era priva di documenti.

Durante la perquisizione, occultato nei vestiti, è stato ritrovato un ulteriore quantitativo di stupefacente, che dopo gli esami con i reagenti chimici si è rivelato essere eroina, per un totale di poco meno di quindici grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo le procedure di identificazione presso la Questora di Savona M.L.J.J, venticinquenne, già gravato da precedenti di polizia sempre in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà per possesso di eroina, detenuta per finalità di spaccio; la droga, il materiale per il confezinamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio sono stati posti sotto sequestro. Successivamente sarà anche oggetto di verifica la posizione della persona rispetto alle norme sull’immigrazione.

Dopo l’operazione del 29 aprile scorso, che aveva portato al rinvenimento di quasi mezzo chilo di eroina e all’arresto di un quarantenne nordafricano, trova conferma il ritorno dell’eroina sulle piazze dello spaccio anche in Riviera, circostanza che impone di serrare le fila dei controlli sugli stupefacenti, attività che da anni vede impegnati le donne e gli uomini della Polizia Locale.