Finale, Guzzi sul sul nuovo polo scolastico di via Brunenghi: “Ritardi inaccettabili e scarsa informazione alle famiglie”

Finale Ligure. Il consigliere di minoranza Andrea Guzzi solleva la questione relativa al nuovo polo scolastico di via Brunenghi, intervento “finanziato con Fondi Pnrr (oltre 2 milioni di euro) e reso possibile proprio grazie all’amministrazione Frascherelli”.

Spiega oggi l’allora assessore ai lavori pubblici Guzzi: “Una delle opere più importanti e strategiche degli ultimi anni, che per fortuna, a differenza di altre, non è stata interrotta dall’attuale amministrazione anche se pensata, progettata e finanziata dalla precedente. Al di là dei tempi di cantiere (che purtroppo si sono protratti per molti mesi con lunghe interruzioni e conseguenti disagi alla comunità ed al mondo scolastico limitrofo) ciò che oggi notiamo e raccogliamo dalle segnalazioni di molte famiglie che ci contattano è un assordante silenzio da parte dell’amministrazione sul prossimo futuro. Quando sarà operativo il nuovo polo? Se come ci è stato garantito lo sarà da settembre perché il Comune non permette alle famiglie di fare oggi le iscrizioni? Perché molti son costretti ad iscrivere al nido di Calice o altrove?”.

“Anche in questo caso, come purtroppo in molti altri, assenza di programmazione, assenza di certezze, assenza di visione. Quando saranno trasferite le altre funzioni scolastiche attualmente presenti nella ‘vecchia struttura’? Quali altri servizi negli spazi dove attualmente abbiamo la scuola materna? A queste domande non ci è stata data risposta”.

“Noi siamo disposti a ‘raccontare’ e condividere il nostro progetto che era alla base della richiesta dei Fondi PNRR nel 2022 e che è stato premiato con il finanziamento (evidentemente perché un progetto vincente). La domanda più corretta e rilevante è: l’assessore Firpo e l’amministrazione sono disposti ad ascoltare tale progetto a differenza di tutte le altre volte in cui abbiamo cercato di farlo invano?” conclude il consigliere di minoranza.