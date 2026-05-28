Finale, Guzzi sul nuovo polo scolastico di via Brunenghi: “Solo tanta confusione”

Finale Ligure. Il nuovo polo scolastico di via Brunenghi a Finale Ligure e di nuovo al centro di un dibattito politico.

La minoranza, guidata dal consigliere Andrea Guzzi, ha deciso di presentare un nuovo ordine del giorno che presenteranno durante il prossimo consiglio comunale.

“Da settimane registriamo lamentele da parte di numerose famiglie lasciate da sole e senza risposte davanti al tema “nuovo polo scolastico”. Nonostante le numerose richieste e la segnalazione di tempi stretti (tra 3 mesi inizierebbe nuovo anno scolastico) nessuna informazione chiara da parte dell’Amministrazione”, scrivono nella nota Andrea Guzzi, Clara Bricchetto, Francesco Montanaro e Marinella Geremia.

“In modo disordinato e maldestro alcuni membri di maggioranza informano che fino al prossimo anno nulla cambierà, altri commentano che a settembre tutti saranno al nuovo polo, ma le iscrizioni non sono permesse dall’ufficio competente – affermano i consiglieri-. Poi qualcuno fa un post (ormai l’amministrazione agisce solo coi social tralasciando le dinamiche amministrative vere) e parla di pre-iscrizioni che non sarebbero vincolanti, altri smentiscono”.

La minoranza sottolinea come sull’argomento ci sia monta confusione: “Addirittura si annuncia un incontro pubblico per il 3 giugno, casualmente dopo la nostra denuncia sui Giornali e sul web, ma poi veniamo a sapere che è stato richiesto e preteso da mamme arrabbiate e deluse non su iniziativa dell’assessore come vogliono far sembrare. Tanta confusione e nessuna idea per il presente e tantomeno per il futuro”.

La minoranza prova a fare chiarezza: “Nel 2022 l’Amministrazione Frascherelli ottiene quasi 3 milioni di euro per il nuovo polo scolastico . Inizia i lavori il 30.11.2023, fine lavori prevista a Maggio 2025. Un progetto strategico per la Città, un progetto ambizioso e funzionale che permette di avere un servizio al centro del paese agevolando residenti ed anche cittadini del comprensorio, con la possibilità di ospitare il doppio dei bambini previsti ora al Nido di Gorra. Oltre ai circa 50 bambini per la scuola materna. Purtroppo ad oggi registriamo oltre un anno di ritardi (oggi la fine lavori è prevista per il mese di giugno) ma soprattutto nessuna progettualità sulla gestione post lavori”.

“Come minoranza abbiamo più volte richiesto all’Amministrazione le reali intenzioni di gestione, abbiamo suggerito quello che era nei programmi della Lista Guzzi Sindaco con la creazione di una mensa interna nei locali che saranno lasciati liberi nell’attuale scuola, abbiamo lanciato l’idea di creare spazi più funzionali per le elementari esistenti ma nulla è stato sviluppato e nessuno ci ha chiamato per condividere un percorso e per condividere le idee”, aggiungono.

“Tutto ciò a danno delle famiglie e dei loro bambini. Perchè le iscrizioni non sono partite a gennaio? Perchè i lavori hanno subito rallentamenti? Perchè non si è parlato prima con le famiglie ma si è atteso una denuncia della minoranza? Questi e molti altri quesiti verranno sviluppati durante il prossimo consiglio del 4 giugno inizio ore 20.00. Speriamo che si ottengano risposte e che nel frattempo , spinti da queste nostre sollecitazioni, la maggioranza si faccia un idea su come gestire tale situazione. La Comunità merita risposte e certezze”, concludono.