Finalborgo, cena e musica solidale in piazza: raccolta fondi per l’asilo del borgo

Finale Ligure. Una serata all’insegna della solidarietà, della convivialità e della musica per sostenere l’asilo di Finalborgo. Sabato 6 giugno, a partire dalle 20, piazza della Sagrestia a Finalborgo ospiterà “Cena e Musica solidale in piazza”, iniziativa benefica organizzata dall’associazione “Noi per Voi” insieme al Dipartimento Cuochi Solidarietà Emergenze Liguria “Insieme a Voi”, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

L’evento avrà l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’asilo di Finalborgo e a sostegno delle attività istituzionali delle due associazioni promotrici. Il contributo per partecipare alla cena solidale sarà di 45 euro.

Per l’occasione saranno disponibili anche menù dedicati ai bambini fino ai sei anni, proposte vegetariane e menù senza glutine per persone intolleranti.

La manifestazione prenderà il via già nel pomeriggio con una serie di appuntamenti facoltativi dedicati alla scoperta del borgo e dei suoi luoghi simbolo. Dalle 16.30 sarà in programma una visita di Finalborgo con Pino Testa, mentre dalle 18 sarà possibile visitare il convento delle Suore di Santa Rosa da Lima. Alle 19, invece, spazio alla visita della collegiata di San Biagio con il professor Giovanni Murialdo.

In caso di maltempo la cena si svolgerà al chiuso.

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 351 6855172.