Festa scudetto anche in Valbormida tra i soci dell’Inter Club “Javier Zanetti”

Valbormida. Anche in Valbormida si festeggia il 21° scudetto neroazzurro e ieri, 24 maggio, i soci dell’Inter Club si sono ritrovati a Millesimo per “celebrare” la stagione gloriosa della squadra milanese.

Il presidente del gruppo intitolato allo storico capitano Javier Zanetti informa che sono aperti i tesseramenti per il prossimo anno che si possono effettuare nella sede del Club, ovvero il Bar Royal di Millesimo, dove vengono trasmesse tutte le partite dell’Inter.

Probabili novità anche per quanto riguarda le trasferte, come spiega Alex Bergero: “Finora allo stadio siamo andati muovendoci in autonomia con le nostre auto, ci auguriamo di riuscire ad organizzare spostamenti di gruppo con mezzi idonei, visto anche l’aumento dei costi di biglietti e carburante”. Per info e iscrizioni è possibile contattare il numero 3476674632.