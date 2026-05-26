Festa della Repubblica, Albenga celebra l’80° anniversario con paracadutisti, Tricolore nel cielo e cerimonia istituzionale

Albenga. Martedì 2 giugno la Città di Albenga celebrerà l’80° anniversario della Festa della Repubblica con un pomeriggio di commemorazione istituzionale e di grande partecipazione pubblica, “all’insegna dei valori di libertà, democrazia e unità nazionale che costituiscono il fondamento della Repubblica italiana”.

La cerimonia si svolgerà a partire dalle 16,30 sul Lungomare Cristoforo Colombo, di fronte al ristorante Manè. Il programma prevede l’esibizione della Banda “Giuseppe Verdi”, canti e Inno d’Italia, i saluti del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente importante, – hanno spiegato dal Comune, – ricorrono infatti ottant’anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere democraticamente la forma dello Stato e, per la prima volta nella storia del Paese, votarono anche le donne. Una data che rappresenta una delle pagine più significative della storia nazionale e che richiama i principi di partecipazione, responsabilità civica e coesione sociale sui quali si fonda la nostra Repubblica”.

Al termine della cerimonia istituzionale, il cielo sopra Albenga si vestirà dei colori della bandiera italiana grazie alla spettacolare esibizione dei paracadutisti. Lanci e volteggi acrobatici regaleranno al pubblico uno scenario suggestivo, con il Tricolore e il vessillo della Città di Albenga che solcheranno il cielo in un simbolico abbraccio tra identità nazionale e appartenenza alla comunità locale.

“Celebrare l’80° anniversario della Repubblica significa ricordare una scelta che ha segnato il destino dell’Italia e rinnovare il nostro impegno quotidiano verso i valori democratici, la partecipazione e il senso di comunità, – afferma il sindaco Riccardo Tomatis. – Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questo momento di festa e riflessione, che unisce memoria storica e spirito di appartenenza, con uno spettacolo capace di emozionare e rendere omaggio al nostro Tricolore”.