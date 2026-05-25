Estate 2026 ad Albenga, sport, tradizioni e grandi eventi: presentato il calendario delle manifestazioni

Albenga. Albenga si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti. Un calendario articolato che valorizza le diverse anime della città – sportiva, culturale, storica ed enogastronomica – e che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proporre un’offerta capace di coinvolgere pubblici differenti e di animare il territorio durante tutta la stagione.

Giugno: Albenga Active June, un mese dedicato allo sport

L’estate prenderà il via con “Albenga Active June”, un intero mese dedicato allo sport e alle attività all’aria aperta.

Tra gli appuntamenti in programma figurano la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga organizzato dall’U.S. Pontelungo, in programma dal 1° giugno al 4 luglio allo Stadio Riva, la manifestazione di nuoto in acque libere “Dritti all’Isola” e la gara regionale di karate organizzata dall’A.S.D. Full Metal Club, entrambe in calendario il 7 giugno.

Il programma proseguirà con il Trofeo “Dagli Undici Metri” del 14 giugno e con il tradizionale San Giorgio Sport Show, dal 17 al 21 giugno, che unirà gare, esibizioni sportive, momenti di aggregazione e appuntamenti gastronomici nella frazione di San Giorgio.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’inclusione con la Grande Festa della Subacquea – Nessuno Escluso, in programma il 27 e 28 giugno presso il Centro Subacqueo Idea Blu, un evento aperto a tutti che promuove la condivisione e l’accessibilità attraverso le attività in acqua.

Inoltre il prossimo 28 maggio, in occasione della tappa ingauna de “Il Leudo racconta”, iniziativa del progetto europeo NEPTUNE EVOLUTION – Interreg Marittimo Italia-Francia dedicato alla valorizzazione sostenibile del patrimonio sommerso dell’area transfrontaliera, cittadini e visitatori potranno partecipare gratuitamente ad attività pensate per far conoscere il mare, la storia e le eccellenze del territorio ingauno con “Bla Bla Snorkeling”, organizzata dal Centro Sub Idea Blu e una visita guidata curata da Margherita Trinchero delle Guide Turistiche Savona.

A chiudere il mese sarà “Albenga Un Mare di Fitness”, dal 26 al 28 giugno in Piazza De Andrè, con lezioni di fitness, yoga, pilates e numerose attività sportive all’aria aperta dedicate a partecipanti di ogni età e livello di preparazione.

Luglio: cultura e spettacolo

Il mese di luglio si aprirà con “Albenga d’Autore”, rassegna che porterà nel cuore della città alcuni dei protagonisti più apprezzati del panorama culturale e dello spettacolo italiano.

Dal 3 al 7 luglio il centro storico ospiterà incontri, spettacoli, laboratori per bambini e famiglie e presentazioni letterarie con ospiti quali Dario Vergassola, Cathy La Torre, Germano Lanzoni, Stefania Andreoli, Barbascura X, Pif, Marco Paschetta, Giovanni Colaneri, Massimo Ivaldo, Alfredo Silvestri, Giorgina May, Marco Provaggi, Mariano Dallerice, Giovanna Pessano, Mariagrazia Timo, Sandra Berriolo e Fabrizio Factor.

Un programma pensato per avvicinare pubblici diversi alla cultura attraverso linguaggi e format differenti, alternando divulgazione, letteratura, teatro, musica e intrattenimento.

Dal 16 al 19 luglio tornerà inoltre il tradizionale Palio Storico di Albenga, (anticipata dal 10 al 12 luglio da nundinae tre giornate dedicate ai Quartieri e al Medioevo) una delle manifestazioni più identitarie della città. Per quattro giorni il centro storico si trasformerà in un grande villaggio medievale con cortei, spettacoli, antichi mestieri e le attese sfide tra i quattro quartieri cittadini – San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia – impegnati nella conquista del Palio.

Torna inoltre Terreni Creativi Festival, realizzato dalla compagnia Kronoteatro che quest’anno si presenterà con un nuovo format tutto da scoprire in un vero e proprio connubio di arte e spettacolo.

Agosto tra tradizione, musica e grandi eventi

Il calendario estivo proseguirà ad agosto con alcuni degli appuntamenti più attesi della stagione.

Tra questi il Ferragosto al mare, mentre dal 20 al 23 agosto Piazza dei Leoni farà da cornice a Concertando tra i Leoni, rassegna di musica classica che negli anni è diventata un appuntamento di riferimento per appassionati e visitatori.

Gran finale dal 23 al 26 agosto con Albenga Jazz, manifestazione che porterà in città artisti di rilievo nazionale e internazionale, confermando il ruolo di Albenga come luogo di incontro tra cultura, spettacolo e turismo.

Il calendario completo degli eventi e delle esperienze è consultabile sui canali social FB e IG @scoprialbenga e sul sito.

Si ricorda che il calendario completo degli eventi estivi esce mensilmente ed è possibile ritirarne la versione cartacea presso lo IAT di Albenga in Piazza San Michele.