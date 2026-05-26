Esperti inglesi ad Andora per una lezione di attività fisica adatta per studenti e malati di Parkinson

Andora. Tre autorevoli specialiste inglesi nel campo della neuroriabilitazione e dell’esercizio terapeutico applicato al Parkinson, faranno una lezione pratica Venerdì 29 maggio, alle ore 15.00, presso il Palazzetto dello Sport di Andora, in Via Piana del Merula. Al centro dell’incontro le tecniche dell’Afa, Attività Fisica Adattata, una pratica terapeutica rivolta alle persone affette da Parkinson. Andora è stato il primo comune nel 2023, ad ospitare questo tipo di terapia che ha dimostrato di dare ottimi risultati.

Alla giornata parteciperanno, oltre ai pazienti, anche 30 studenti dell’Università di Genova iscritti al Corso di Laurea Magistrale LM-67 (Attività Motoria Preventiva e Adattata), offrendo così anche un’importante occasione formativa per i futuri professionisti del settore.

Le dimostrazioni di attività motoria sono a cura del Dott. Marian Mocanu e della fisioterapista Caterina Rosso, ideatrice e promotrice del progetto AFA Parkinson in Asl2 Albenganese.

A guidare le attività saranno le tre autorevoli specialiste inglesi: le Dott.sse Bhanu Ramaswamy, Rebecca “Beccy” Oliver e Vicki Watson, provenienti dal Regno Unito.

La prima esperienza di terapia AFA, ideata in Inghilterra, era stata ospitata proprio ad Andora il 15 gennaio del 2023. L’iniziativa ha preso forma grazie a una convenzione tuttora attiva siglata fra il Comune di Andora e Asl 2.

Spiega Flavio Marchiano presidente del Consiglio comunale di Andora e delegato alla Sanità: “E’ un’iniziativa importante e consolidata, che si svolge grazie all’impegno del Comune di Andora e dell’ASD In Movimento, con il patrocino di ASL2, Comitato Paralimpico Italiano, Regione Liguria, Fresko Parkinson Institute e Fondazione LIMPE, che testimoniano l’importanza del lavoro condiviso tra istituzioni e realtà associative.

Nel 2023 il Comune di Andora credette fortemente in questa opportunità: il Sindaco Mauro Demichelis firmò con l’ASL una convenzione per la concessione del Palazzetto dello Sport, permettendo ai pazienti di praticare un’attività fisica mirata a contrastare gli effetti della malattia. Una scelta lungimirante, che nel tempo è stata confermata e rafforzata. I risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti: numeri in crescita e benefici concreti. Andora c’è e continuerà ad esserci per l’Attività Fisica Adattata, pronta a rispondere alle esigenze della comunità”.

Alle 15,00, in apertura del pomeriggio, porterà il suo saluto il sindaco di Andora.