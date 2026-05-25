Elezioni Zuccarello: Paliotto è di nuovo sindaco per la terza volta. Il candidato di Forza Nuova non incassa nemmeno un voto

Zuccarello. I giochi sono fatti a Zuccarello, unico comune del savonese chiamato alle urne in questa tornata elettorale, e il verdetto non lascia spazio a interpretazioni. È una vittoria schiacciante quella che riconferma sindaco Claudio Paliotto. Il candidato della lista “Uniti per Zuccarello” ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, portando a casa 132 voti, pari all’80,49% delle preferenze totali.

Dietro di lui, staccato di parecchie lunghezze, si posiziona Gaetano Ferrara. La sua lista “Insieme per Zuccarello” si ferma a 32 voti (19,51%): un bottino dignitoso che gli garantirà comunque la presenza tra i banchi dell’opposizione.

La vera notizia del giorno, però, è lo zero assoluto registrato da Forza Nuova. Il candidato sindaco Valerio Favi ha incassato un tondo 0%. Nemmeno una preferenza: un dato emblematico.

“Care concittadine, cari concittadini. Il rinnovo della vostra fiducia per la terza volta mi riempie di profonda emozione e di un enorme senso di responsabilità. Questo risultato straordinario e la conferma che il lavoro svolto in questi anni e stato compreso e apprezzato. Un grazie di cuore va a tutti Voi che avete scelto la continuità, dimostrando quanto amiate il nostro Marchesato. Ringrazio la mia squadra, i candidati e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto fin dal primo giorno e reso possibile questo traguardo. Da oggi si riparte, con lo stesso entusiasmo della prima volta e con la determinazione di sempre, per continuare a realizzare i progetti avviati e affrontare insieme le nuove sfide che ci attendono. Sono e sarò sempre il sindaco di tutti. Viva Zuccarello”, ha scritto il sindaco rieletto.

I dati definitivi pubblicati sul sito del Ministero raccontano anche di una partecipazione decisamente tiepida: su 329 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne appena 173 votanti, fermando l’affluenza al 52,58%. Un crollo netto rispetto alla precedente tornata, quando l’affluenza aveva raggiunto il 64,82%.

In totale, i voti validi per i candidati sindaco sono stati 164. A completare il quadro ufficiale si aggiungono 7 schede nullee 2 schede bianche, mentre non è stata registrata alcuna scheda contestata.

Per Zuccarello si apre ora un nuovo capitolo amministrativo, ma nel segno della continuità.