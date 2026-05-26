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Eccellenza, Luca Peluffo è il nuovo direttore sportivo dell’Arenzano

Profondo restyling nella catena di comando al Gambino

Luca Peluffo

Continua il rinnovamento dalla parti del Gambino in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il club ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo: sarà Luca Peluffo.

“Un ragazzo giovane con un passato da giocatore prima, ds del Finale poi e con anni di esperienza come osservatore di Genoa e Milan. Completano il suo curriculum: patentino direttore sportivo dilettanti, corso ccouting calcistico e Licenza UEFA C”, scrive il club.
Raccoglie l’eredità del savonese Matteo Marenco. Lavorerà gomito a gomito con il nuovo allenatore Alessandro Grandoni, annunciato la scorsa settimana.
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