Eccellenza, Luca Peluffo è il nuovo direttore sportivo dell’Arenzano

Continua il rinnovamento dalla parti del Gambino in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il club ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo: sarà Luca Peluffo.

“Un ragazzo giovane con un passato da giocatore prima, ds del Finale poi e con anni di esperienza come osservatore di Genoa e Milan. Completano il suo curriculum: patentino direttore sportivo dilettanti, corso ccouting calcistico e Licenza UEFA C”, scrive il club.