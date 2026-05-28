Eccellenza, Carcarese: Enrico Valmati è il nuovo allenatore biancorosso

La Carcarese ha scelto mister Enrico Valmati per la panchina. Il club prosegue sulla filosofia dei tecnici giovani, dopo le recenti esperienze con Loris Chiarlone e Michele Battistel. Per Valmati, esperto del campionato di Promozione, si tratta della seconda esperienza in Eccellenza dopo la breve parentesi al Celle Varazze all’inizio della stagione 24/25.

Il comunicato della società

Nonostante la giovane età, ha soli 33 anni, il tecnico genovese vanta già un’esperienza quasi decennale sulla panchina. Dopo aver smesso di giocare a 24 anni, Valmati allena il San Bernardino conquistando la salvezza in Prima Categoria, campionato che riesce a vincere poi alla guida del Borzoli. In Promozione rimane per cinque stagioni, due con il Borzoli e tre con la Sestrese, a seguito della fusione tra le due società. In mezzo una piccola parentesi in Eccellenza con il Celle Varazze.

“A Carcare ho trovato una dirigenza ambiziosa – commenta il mister – dal primo colloquio mi hanno fatto sentire a casa e ci siamo trovati subito d’accordo sulla gestione della prossima stagione. Sono convinto che nella Carcarese ci siano tanti giocatori che possono fare di più di quanto espresso finora, il nostro obiettivo è far crescere il loro potenziale”.

A coadiuvare come vice il nuovo allenatore biancorosso sarà Agostino Zani, alla prima collaborazione tecnica con Valmati, ma i due si conoscono da diverso tempo, Zani è stato anche suo giocatore. Confermato come preparatore atletico il prof. Giorgio Caviglia.

“Quest’anno ci siamo presi tempo per riflettere – spiega il vicepresidente Edoardo Gandolfo – e crediamo che Enrico Valmati sia la scelta giusta per i suoi valori umani, le caratteristiche della nostra rosa, l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco che ha dimostrato dal primo colloquio. Con il suo arrivo siamo tutti focalizzati e carichi per iniziare la nuova stagione, in cui la Carcarese vorrà continuare a crescere a 360°. In merito allo staff tecnico – conclude – la società è al lavoro, a breve annunceremo gli ultimi componenti”.