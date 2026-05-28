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New entry

Eccellenza, Carcarese: Enrico Valmati è il nuovo allenatore biancorosso

Agostino Zani sarà il vice dell'ex tecnico della Sestrese

Enrico Valmati Carcarese

La Carcarese ha scelto mister Enrico Valmati per la panchina. Il club prosegue sulla filosofia dei tecnici giovani, dopo le recenti esperienze con Loris Chiarlone e Michele Battistel. Per Valmati, esperto del campionato di Promozione, si tratta della seconda esperienza in Eccellenza dopo la breve parentesi al Celle Varazze all’inizio della stagione 24/25.

Il comunicato della società

Nonostante la giovane età, ha soli 33 anni, il tecnico genovese vanta già un’esperienza quasi decennale sulla panchina. Dopo aver smesso di giocare a 24 anni, Valmati allena il San Bernardino conquistando la salvezza in Prima Categoria, campionato che riesce a vincere poi alla guida del Borzoli. In Promozione rimane per cinque stagioni, due con il Borzoli e tre con la Sestrese, a seguito della fusione tra le due società. In mezzo una piccola parentesi in Eccellenza con il Celle Varazze.

“A Carcare ho trovato una dirigenza ambiziosa – commenta il mister – dal primo colloquio mi hanno fatto sentire a casa e ci siamo trovati subito d’accordo sulla gestione della prossima stagione. Sono convinto che nella Carcarese ci siano tanti giocatori che possono fare di più di quanto espresso finora, il nostro obiettivo è far crescere il loro potenziale”.

A coadiuvare come vice il nuovo allenatore biancorosso sarà Agostino Zani, alla prima collaborazione tecnica con Valmati, ma i due si conoscono da diverso tempo, Zani è stato anche suo giocatore. Confermato come preparatore atletico il prof. Giorgio Caviglia.

“Quest’anno ci siamo presi tempo per riflettere – spiega il vicepresidente Edoardo Gandolfo – e crediamo che Enrico Valmati sia la scelta giusta per i suoi valori umani, le caratteristiche della nostra rosa, l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco che ha dimostrato dal primo colloquio. Con il suo arrivo siamo tutti focalizzati e carichi per iniziare la nuova stagione, in cui la Carcarese vorrà continuare a crescere a 360°. In merito allo staff tecnico – conclude – la società è al lavoro, a breve annunceremo gli ultimi componenti”.

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