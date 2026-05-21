Eccellenza, Alessandro Grandoni nuovo allenatore dell’Arenzano

L’Arenzano ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Alessandro Grandoni. L’ex difensore della Sampdoria e del Livorno, tra le altre, ritorna quindi ad allenare una prima squadra dopo alcuni anni come responsabile dei settori giovanili di Savona, Praese e Sestrese.

Grandoni raccoglie l’eredità di mister Matteo Cocco, che era riuscito a salvare la squadra evitando la tagliola dei playout. L’allenatore ponentino è ora promesso sposo dell’Albingaunia.

Grandoni aveva interrotto il suo percorso sulle panchine “dei grandi” nel 2021 con l’Albenga della presidenza Colla. In precedenza, aveva allenato il Savona (in Serie D), Chieti e Scandicci. Ha mosso i primi passi come tecnico nelle giovanili della Fiorentina e nella primavera del Pisa.