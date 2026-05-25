Divisione Regionale 2 e Under: il Basket Le Torri Albenga-Ceriale centra l’accesso a due finali

Albenga. Le Torri Albenga-Ceriale continuano a stupire. L’Under 19, dopo lo spareggio “fratricida” contro la formazione di Alassio, con entrambe le squadre appartenenti alla New Basket Ponente, conquista l’accesso alla finale regionale Under 19 contro Vado. Una partita intensa e combattuta, vinta nonostante l’assenza del giocatore più in forma del momento, Martinetti.

“Forse non esistono più parole per descrivere la straordinaria stagione del Basket Albenga-Ceriale – dicono i dirigenti – capace di raggiungere risultati che ad inizio anno sembravano quasi impensabili”.

Nel match decisivo hanno brillato ragazzi che durante la stagione avevano trovato meno spazio, come Zunino, Monticelli e Foti, mentre Marrasse, Tortora, Ferrando, Degola, Cerrato e Cimino hanno dato tutto davanti a un pubblico numeroso e caloroso. Le due squadre hanno regalato agli spettatori una gara emozionante, giocata con grande intensità e spirito sportivo.

Coach Mirone, al suo primo anno da capo allenatore di un’Under 19, ha dimostrato preparazione, personalità e maturità tecnica: qualità non scontate, anche per chi, come lui, ha alle spalle una lunga carriera da professionista.

Le date della finale regionale Under 19: giovedì 28 maggio ad Albenga ore 20; ritorno a Vado Ligure ed eventuale bella ad albenga con date ancora da concordare.

Nel frattempo anche la prima squadra, composta in gran parte dagli stessi giocatori dell’Under 19 insieme a Magaletti e Marenco, conquista la finale contro gli Snails Spezia. Una stagione incredibile per un gruppo che ad inizio anno aveva come obiettivo principale la salvezza e che ora si ritrova ad un passo dalla promozione in Divisione 1.

La semifinale con Teste Mobili Genova, superata in due partite con la trasferta vinta con autorevolezza, vede coach Romano all’ennesima finale della sua carriera, coadiuvato da Mirone: può essere soddisfatto di una squadra che gioca a memoria con una difesa impressionante.

Dopo aver superato Genova in semifinale, i ragazzi albenganesi affronteranno una formazione costruita per il salto di categoria. Coach Romano commenta così il traguardo raggiunto: “Essere arrivati in finale è una grandissima soddisfazione. Speriamo di avere un pubblico numeroso a sostenerci: per essere all’altezza dovremo chiedere ancora tanto a un gruppo di ragazzi che ha disputato due campionati sempre al massimo”.

Le finali per salire in Divisione 1: La Spezia – Albenga domenica 31 maggio; Albenga – La Spezia sabato 6 giugno ore 20.

Due finali, un’unica grande realtà: il Basket Albenga-Ceriale continua a crescere, ad entusiasmare e a dimostrare quanto lavoro, passione e sacrificio possano trasformarsi in risultati straordinari.