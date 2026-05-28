Discarica del Boscaccio, allarme licenziamenti: i sindacati chiedono incontro urgente

Mentre si attende il pronunciamento del TAR sul ricorso presentato da Ecosavona per lo stop imposto dalla Provincia al secondo step di ampliamento della discarica del Boscaccio, nuove ombre si addensano sulla gestione nel savonese: licenziamenti e riduzione del personale per dimissioni volontarie, oltre alla scadenza della concessione per l’hub vadese ormai vicina (31 dicembre 2026).

La situazione gestionale della discarica, con l’attuazione di una seconda fase di ampliamento ancora pendente e la prospettiva di un nuovo bando per individuare il futuro gestore, appare quindi sempre più delicata, ma certamente nota al Comune di Vado Ligure, alla Provincia e al Comune di Savona, oltre che alle organizzazioni sindacali, considerato il ruolo strategico della discarica e la sua funzionalità nell’ambito del piano regionale e del complessivo servizio di smaltimento del ciclo dei rifiuti.

Intanto, il ricorso in itinere rappresenta un ostacolo alle prospettive future del sito del Boscaccio, con l’ipotesi di una ridefinizione della procedura amministrativa di affidamento e del modello stesso di gestione dell’impianto.

Infine, resta aperta la questione occupazionale per il territorio, legata al medesimo piano economico-finanziario di Ecosavona: alcune maestranze coinvolte hanno già avviato una battaglia legale contro i licenziamenti e il ridimensionamento del personale, auspicando un interessamento diretto a livello istituzionale e sindacale, considerate anche le partecipazioni pubbliche che riguardano la vicenda e le attività del sito vadese.

Proprio oggi, è arrivata la richiesta di un incontro urgente con la società da parte del sindacato Fp-Cgil: “Una riorganizzazione del personale andrebbe discussa con le organizzazioni sindacali, per questo abbiamo inoltrato la necessità di un confronto immediato” sottolinea il segretario di categoria Antonello Sangiovanni.