Dipendenze patologiche, per la Asl 2 Savonese stanziati oltre 428mila euro

E’ di 2.417.932,97 euro, di cui oltre 428mila per la Asl 2 Savonese, il fondo di finanziamento della prima annualità 2025 per le dipendenze patologiche, deliberato da Ats Liguria.

Queste somme serviranno a sostenere l’attività legata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche, gioco d’azzardo e all’assunzione di personale a tempo indeterminato dei ruoli sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi Pubblici per le Dipendenze. La medesima cifra del fondo di finanziamento, sarà ripartita anche per gli anni 2026 e 2027.

“Nella nostra regione – spiega il direttore Socio Sanitario di Ats Liguria Pierluigi Vinai – sono circa 6 mila i pazienti seguiti dal sistema sanitario regionale per patologie legate all’uso di sostanze stupefacenti, oltre alla ludopatia. Una problematica, quella delle dipendenze, che colpisce con frequenza anche gli adolescenti, soprattutto per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcoliche”.

“Come Ats Liguria ed in piena sinergia con Regione Liguria, – conclude Vinai – siamo al lavoro per investire nella formazione degli operatori e potenziare gli interventi rivolti soprattutto ai giovani, perché è nostra priorità la prevenzione.”