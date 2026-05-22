Dieci anni fa l’Albenga tornava in Eccellenza: la serata Amarcord nel ricordo della stagione delle stagioni

Albenga. Giornata di festa nella città delle torri per la grande corazzata dell’Albenga che, esattamente dieci anni fa, trionfava ai playoff e tornava dopo 12 anni in Eccellenza. Tutti presenti per ricordare al meglio la stagione delle stagioni, non senza alti e bassi ma che conserva tutt’oggi l’affetto della città e un trionfo indelebile ancora oggi conservato nelle mura del museo del club.

Dal presidente Tomatis all’allenatore Biolzi con i vice Rattalino e Ciravegna, i dirigenti Renzini, Filadelli, Belvedere. Non sono mancati ovviamente i volti cardine di quella strepitosa stagione, dal bomber della squadra Rocca, Perlo, Licata, Rossi, Gaggero e tantissimi altri.

Nell’attesa di scoprire nuovi aggiornamenti sul futuro prossimo dell’attuale Albenga, intanto la piazza risponde con un gesto che sa quasi di speranza: rivedere presto la squadra bianconera nei più alti palcoscenici della Liguria.

Il comunicato dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno:

“Ieri sera si è riunita (quasi) tutta l’Albenga edizione 2015-16, quella che, “dopo 12 anni di astinenza è tornata in Eccellenza”. Ci tornò attraverso una stagione incredibile, con un allenatore cambiato dopo 10 giorni, con un girone di andata concluso quartultimi, con poi 9 vittorie consecutive. 3° posto conquistato e due partite playoff, 4-1 col Taggia e 0-2 col Pietra, entrate di diritto nella storia! Questa, appunto, è STORIA!

Il presente ha visto ancora una volta (prima al museo e poi a cena) tutti assieme giocatori, allenatori e staff dirigenziale in un clima di festa e risate, come se il tempo si fosse fermato!

Bisognerebbe citare tutti, ad uno ad uno, dal Presidente Andrea Tomatis in giù, ma Gaggero (sceso dalla Lombardia), Busseti (Tortona) e l’highlander Cesari (Varazze) ancor di più.