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2016 - 2026

Dieci anni fa l’Albenga tornava in Eccellenza: la serata Amarcord nel ricordo della stagione delle stagioni

Un inizio burrascoso con annesso cambio di allenatore culminato con la vittoria dei playoff e l'approdo 12 anni dopo nella massima serie regionale

albenga 2016

Albenga. Giornata di festa nella città delle torri per la grande corazzata dell’Albenga che, esattamente dieci anni fa, trionfava ai playoff e tornava dopo 12 anni in Eccellenza. Tutti presenti per ricordare al meglio la stagione delle stagioni, non senza alti e bassi ma che conserva tutt’oggi l’affetto della città e un trionfo indelebile ancora oggi conservato nelle mura del museo del club.

Dal presidente Tomatis all’allenatore Biolzi con i vice Rattalino e Ciravegna, i dirigenti Renzini, Filadelli, Belvedere. Non sono mancati ovviamente i volti cardine di quella strepitosa stagione, dal bomber della squadra Rocca, Perlo, Licata, Rossi, Gaggero e tantissimi altri.

Nell’attesa di scoprire nuovi aggiornamenti sul futuro prossimo dell’attuale Albenga, intanto la piazza risponde con un gesto che sa quasi di speranza: rivedere presto la squadra bianconera nei più alti palcoscenici della Liguria.

Il comunicato dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno:

“Ieri sera si è riunita (quasi) tutta l’Albenga edizione 2015-16, quella che, “dopo 12 anni di astinenza è tornata in Eccellenza”.
Ci tornò attraverso una stagione incredibile, con un allenatore cambiato dopo 10 giorni, con un girone di andata concluso quartultimi, con poi 9 vittorie consecutive.
3° posto conquistato e due partite playoff, 4-1 col Taggia e 0-2 col Pietra, entrate di diritto nella storia! Questa, appunto, è STORIA!
Il presente ha visto ancora una volta (prima al museo e poi a cena) tutti assieme giocatori, allenatori e staff dirigenziale in un clima di festa e risate, come se il tempo si fosse fermato!
Bisognerebbe citare tutti, ad uno ad uno, dal Presidente Andrea Tomatis in giù, ma Gaggero (sceso dalla Lombardia), Busseti (Tortona) e l’highlander Cesari (Varazze) ancor di più.
Chi vi scrive è di parte, e quindi forse non vale… ma fateci dire.. L’ALBENGA E’ L’ALBENGA”.
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