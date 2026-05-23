Dego, il nuovo mister è Dario Roso. Il ds Mignone: “Obiettivo Promozione”

Il Dego ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sarà Dario Roso a guidare la squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria. L’allenatore savonese ha in passato guidato le formazioni di Letimbro, Priamar Liguria, Plodio e Pallare.

Il club rilancia le ambizioni per la prossima stagione, in cui non dovrebbero esserci due formazioni schiacciasassi come lo sono state Virtus Sanremese e Ventimiglia quest’anno. Il ds Massimo Mignone ha infatti le idee chiare.

“Il mio mandato qui non finirà fino a quando non raggiungeremo la Promozione – afferma -. Inoltre, dovrebbero a breve arrivare buone nuove per la costruzione del nuovo campo del Dego in località Gallaro. Ci tengo a ringraziare ancora una volta mister Ermanno Frumento per la stagione appena conclusa”