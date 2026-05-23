  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Novità

Dego, il nuovo mister è Dario Roso. Il ds Mignone: “Obiettivo Promozione”

L'allenatore savonese firma con la sua terza squadra valligiana dopo Plodio e Pallare

Dario Roso Dego Calcio

Il Dego ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sarà Dario Roso a guidare la squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria. L’allenatore savonese ha in passato guidato le formazioni di Letimbro, Priamar Liguria, Plodio e Pallare.

Il club rilancia le ambizioni per la prossima stagione, in cui non dovrebbero esserci due formazioni schiacciasassi come lo sono state Virtus Sanremese e Ventimiglia quest’anno. Il ds Massimo Mignone ha infatti le idee chiare.

“Il mio mandato qui non finirà fino a quando non raggiungeremo la Promozione – afferma -. Inoltre, dovrebbero a breve arrivare buone nuove per la costruzione del nuovo campo del Dego in località Gallaro. Ci tengo a ringraziare ancora una volta mister Ermanno Frumento per la stagione appena conclusa”

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.