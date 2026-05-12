Ddl Trasporto, Filt Cgil: “Grave l’assenza di TPL Savona e Provincia al tavolo in Regione”

Savona. Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la sede del Consiglio regionale della Liguria , l’audizione convocata dalla I Commissione Consiliare (Affari Generali, Istituzionali e Bilancio) riguardante il Disegno di Legge n. 108, relativo alle nuove “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” che, in estrema sintesi, fornisce risorse per l’istituzione del “fondino” per i prepensionamenti nel trasporto pubblico locale.

“​La Filt Cgil Savona e la Cgil di Savona erano gli unici rappresentanti sindacali savonesi al tavolo, e come tali hanno ribadito con forza la necessità di valutare l’uso delle risorse in un modo combinato, ovvero da una parte incentivare l’esodo dei lavoratori e dall’altra creare migliori condizioni economiche per i neo entrati” affermano dal sindacato.

“​Nonostante la convocazione fosse verso le aziende e gli enti affidanti, abbiamo registrato con stupore l’assenza di TPL Savona e della Provincia al tavolo, condotta che condanniamo con fermezza”.

​Nel corso dell’audizione, poi i rappresentanti sindacali hanno espresso le proprie valutazioni sul testo di legge, focalizzandosi sulla sostenibilità del sistema e sulle garanzie per i lavoratori.

“La Filt Cgil Savona, sottolineando l’importanza di questi momenti di consultazione, non può che esprimere un vivo disappunto per la mancata presenza al tavolo della parte politica e datoriale locale” conclude.