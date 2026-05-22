Loano. Il 13 maggio la classe 4A CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Falcone ha vissuto una giornata di formazione e confronto presso l’Ente Sistema Edilizia di Savona, partecipando a laboratori pratici dedicati alle tecniche edilizie e ai materiali da costruzione.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino lavorazioni, strumenti e tecnologie che normalmente vengono affrontati sui libri e nelle attività scolastiche, trasformando così la teoria in esperienza concreta.

Particolarmente significativo è stato il momento di confronto dedicato al progetto Ediltrophy 2026, il concorso nazionale di progettazione promosso da Formedil, al quale la classe sta lavorando insieme all’ESE di Savona. Il tema della competizione riguarda la progettazione di un manufatto di arredo urbano in laterizio: il progetto vincitore diventerà prova di gara, durante il SAIE 2026, per la successiva fase di Ediltrophy, durante la quale giovani apprendisti e studenti delle scuole edili concorreranno, nella categoria Junior, per il titolo di “migliori muratori dell’anno”. Un’esperienza che unisce creatività, competenze tecniche e concretezza operativa.

La giornata si è conclusa con un’attività particolarmente innovativa: l’utilizzo dei simulatori in realtà virtuale di carrello elevatore, gru da cantiere ed escavatore in dotazione a ESE SV. Strumenti tecnologicamente avanzati che consentono un primo approccio sicuro e immersivo all’addestramento degli operatori.

La collaborazione tra l’Istituto Falcone ed ESE SV si conferma un’importante occasione di crescita reciproca, basata sulla condivisione di competenze, esperienze e risorse, con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione sempre più completa e vicina al mondo del lavoro.

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La 4A CAT dell’istituto Falcone Loano protagonista all’Ese di Savona

Pensare, progettare e poi vedere concretamente realizzate le proprie idee rende il percorso CAT ancora più stimolante e coinvolgente: un valore aggiunto straordinario per chi sceglie di costruire il proprio futuro nel settore delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.

Un sentito ringraziamento per la consueta accoglienza e disponibilità all’Ente Sistema Edilizia di Savona e in particolare al dott. Ruggero Francia, Responsabile Didattico e Coordinatore dell’ESESV, sempre attento a valorizzare le collaborazioni finalizzate alla formazione e alla crescita professionale degli studenti.