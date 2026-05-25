Loano. Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Aula Conferenze dell’Istituto, l’incontro di restituzione e la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato al progetto internazionale Change the World Model United Nations (CWMUN) a New York. L’iniziativa, fortemente sostenuta e promossa dall’Istituto, ha permesso ai giovani delegati di vivere un’esperienza formativa d’eccellenza incentrata sui temi della diplomazia, della leadership e delle grandi sfide globali.

Il progetto Change the World Academy (CWA) offre annualmente percorsi educativi unici nel loro genere, portando gli studenti di tutto il mondo nei luoghi simbolo delle relazioni internazionali per confrontarsi sui temi più caldi dell’attualità geopolitica.

I cinque studenti dell’Istituto direttamente coinvolti nella sessione di New York sono stati: Carlo Maineri e Matteo Pecchioni (classe 5B Liceo); Edoardo Ortelli e Thomas Mattiolo (classe 4C RIM) e Sofia Dell’Isola (classe 5C RIM).

Il percorso didattico e la trasferta oltreoceano sono stati guidati e coordinati dai docenti referenti dell’Istituto, la prof.ssa Anna Maria Franzosi e il prof. Luca Ottonello.

All’evento di restituzione hanno preso parte, oltre agli studenti e ai docenti coordinatori, i referenti dell’Associazione Diplomatici, scuola di formazione che sin dal 2000 cura e gestisce la partecipazione degli studenti italiani delle scuole medie inferiori, scuole superiori ed università ai Model United Nations (MUN), soggetto organizzatore e responsabile del progetto, che hanno sottolineato l’alto valore formativo dell’esperienza.

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Dal Falcone di Loano a New York, al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione del Dirigente Scolastico, il quale ha espresso il proprio orgoglio a nome di tutto l’Istituto, raccogliendo dalla voce dei ragazzi aneddoti, riflessioni e testimonianze dirette sul loro operato all’interno delle simulazioni ONU.

All’appuntamento hanno presenziato con entusiasmo anche le famiglie degli studenti e i compagni di classe dei cinque delegati, riuniti per comprendere appieno l’esito, l’alto valore formativo e la portata internazionale dell’esperienza vissuta.

Con questo progetto, l’Istituto si conferma in prima linea nell’offrire percorsi di internazionalizzazione e competenze trasversali (PCTO) capaci di preparare i giovani alle sfide globali del futuro.