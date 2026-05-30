Dal 3 al 5 luglio torna a Garlenda il 43° Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia

Dal 3 al 5 luglio 2026, torna a Garlenda il 43° Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia. Un appuntamento unico che ogni anno richiama equipaggi da tutta Italia e dall’estero, trasformando la Valle Lerrone nel cuore pulsante della passione 500.

Anche quest’anno in programma sfilate, mostre, escursioni, talk show, momenti di intrattenimento e sapori del territorio, con il Museo Multimediale “Dante Giacosa” sempre aperto e visitabile gratuitamente.

Il tema 2026, “Un Mare di Passione”, racconta l’entusiasmo e l’energia che da sempre uniscono i cinquecentisti, tra mare, territorio e amore senza tempo per la Fiat 500.

Tra le novità, la mostra fotografica “Il Cinquino nel paesaggio italiano” e la l’esposizione “Ammazionia – un mare di passione” a cura della fondazione Tribale Globale.

E ancora gite sul territorio, con particolare riguardo alle più belle località balneari della Riviera, spettacoli serali, conferenze e collaborazioni con enti e associazioni locali che renderanno l’esperienza ancora più indimenticabile.

(QUI info e dettagli sull’evento e l’iscrizione)