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Emozione e ricordi

Da Finale a Pietra Ligure: dopo 36 anni chiude la storica cartoleria “Righe e Quadretti”

Per la titolare dell'attività, Rinuccia Folco, è arrivato il momento della meritata pensione: "L'avvento dei digitale ha cambiato il nostro settore, ma abbiamo diversificato l'offerta per la clientela"

righe quadretti pietra ligure
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Pietra Ligure. Oggi ultimo giorno di lavoro, dopo 36 anni di attività: chiude la storica cartoleria “Righe e Quadretti”. Per la titolare dell’attività, infatti, Rinuccia Folco, è arrivato il momento della meritata pensione.

La cartoleria ha iniziato il suo longevo percorso a Finale Ligure, poi nel 2003 la decisione di spostarsi a Pietra Ligure, nella centrale via Giacomo Matteotti, diventando punto di riferimento per il comparto scolastico e non solo.

Per lei una giornata di emozione, ma anche ricordi: “Devo lasciare l’attività per raggiunti limiti di età – racconta -, è stata una lunga avventura professionale che sicuramente porterò nel cuore“.

“Nel tempo il nostro settore è sicuramente cambiato ed è stato necessario adeguarsi e rinnovarsi: sicuramente la svolta principale è stata l’avvento del web e del digitale, un cambiamento epocale che ha portato la nostra cartoleria a diversificare l’offerta e i servizi, rispetto ai tradizionali libri scolastici o alla stessa cancelleria in genere” spiega Rinuccia.

“Ad esempio, abbiamo introdotto articoli regalo, gadget e prodotti accessori, rispondendo alle nuove esigenze della clientela locale e turistica”.

Infine: “In questa ultima giornata di apertura non posso che rivolgere un sincero GRAZIE a tutta l’affezionata clientela che in questi anni si è rivolta a ‘Righe e Quadretti’, grazie davvero!” conclude.

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