Da “capitale” agricola a punto di riferimento del turismo, Albenga ha cambiato volto: i dati certificano il successo

Albenga. “Albenga la bella”. Un modo di dire storico, tanto caro agli ingauni, che oggi trova concretezza anche nei dati che certificano una crescita turistica esponenziale.

Non più soltanto un omaggio alla sua straordinaria storia, ma una realtà misurabile: la Città delle Torri, infatti, accelera il passo e si consolida come destinazione matura, competitiva e desiderata tutto l’anno, trainata da un boom digitale che vede un balzo del +51% nelle visualizzazioni social e il raddoppio dei visitatori sul portale web.

A confermare questo cambio di passo le parole del sindaco Riccardo Tomatis e dell’assessore al Turismo Camilla Vio: “Quel legame profondo con la nostra bellezza storica e agricola oggi è diventato il motore di un turismo esperienziale senza precedenti. Camminando tra le torri del centro storico o sul nuovo lungomare, si respira l’energia di una città turistica internazionale. Abbiamo smesso di organizzare semplici eventi isolati per costruire un sistema: unendo cultura, outdoor ed enogastronomia in un catalogo di esperienze reali, abbiamo dimostrato che Albenga sa emozionare in ogni stagione. I numeri record di questi mesi non sono un caso, ma il frutto di una visione strategica che ha saputo fare squadra con il territorio”, hanno affermato all’unisono.

E questo è anche il quadro che emerge dai dati, ma soprattutto dalla percezione quotidiana di chi vive e frequenta la città. Passeggiando per le vie del centro storico è, infatti, sempre più frequente incontrare gruppi di turisti, italiani e stranieri, intenti a scoprire il patrimonio storico e culturale ingauno, a degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio o a godersi una passeggiata lungo i viali alberati e il lungomare. Un centro storico che, di giorno trasuda, storia e, di notte, vita, ormai uno dei centri della movida più frequentati della Riviera.

“Tutto questo – ha proseguito il primo cittadino Tomatis – è il risultato dell’impegno che, come amministrazione, abbiamo profuso negli ultimi anni, sia in termini di investimenti sia di lavoro e di collaborazioni, nuove e consolidate, sviluppate sul fronte turistico. Il Comune di Albenga sta portando avanti un percorso di sviluppo che va oltre la semplice organizzazione di eventi, pur restando questi un elemento fondamentale per animare il territorio e attrarre visitatori. L’obiettivo è costruire una destinazione riconoscibile, competitiva e capace di offrire esperienze autentiche durante tutto l’anno”.

Una crescita esponenziale che, ovviamente, affonda le radici nel lavoro dell’amministrazione, che sta investendo in collaborazioni, accordi e progetti finalizzati a rafforzare l’immagine della città e ad accrescerne l’attrattività nei confronti di visitatori italiani e stranieri, oltre che di buyer e tour operator.

Tra le iniziative già avviate si evidenziano:

1. Liguria Tourism, progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma TSI e realizzato dall’Università di Genova in collaborazione con la Commissione Europea e la Regione Liguria, dedicato alla promozione integrata del turismo legato al mare;

2. la partecipazione alla DMO regionale “Ligurian Riviera”, che mette in rete i Comuni della provincia di Savona, la Camera di Commercio e le principali associazioni di categoria, con l’obiettivo di rendere l’offerta territoriale più visibile, fruibile e organizzata a livello regionale;

3. una serie di incontri con operatori del turismo e del commercio per condividere aggiornamenti, strumenti di comunicazione e strategie di sviluppo future.

Ma, parallelamente, si è lavorato anche, e si sta continuando a lavorare, al potenziamento del sito turistico “Scopri Albenga”, all’interno del quale è stata creata una nuova sezione dedicata alle “Esperienze” dove è possibile trovare proposte culturali, outdoor (a piedi, in bici o in mare) e legate al mondo dell’enogastronomia locale e alla natura pensata per i visitatori della destinazione.

L’assessore al Turismo Camilla Vio ha aggiunto: “Uno degli strumenti indispensabili per avviare un percorso di promo-commercializzazione, fondamentale per proporre prodotti concreti ai tour operator italiani ed esteri, è continuare a investire nella comunicazione turistica. Per questo desidero ringraziare Simona Barbera, Communication & Product Manager, con la quale stiamo portando avanti un importante lavoro finalizzato alla definizione di un vero e proprio percorso di sviluppo turistico per Albenga”.

“Seguendo i tre temi vacanza che caratterizzano la nostra città – cultura e storia, sport e natura, gusto e lifestyle – abbiamo realizzato un catalogo di esperienze e attività, affiancato da proposte di soggiorno pensate per il mercato B2B. Parallelamente è stato sviluppato un calendario mensile dedicato alle esperienze disponibili sul territorio che, insieme al calendario bimestrale degli eventi, rappresenta uno strumento strategico per intercettare un pubblico turistico sempre più diversificato”.

Conclusione affidata al sindaco sindaco: “La nostra città ha molto da offrire: una storia millenaria, un patrimonio culturale di grande valore, la possibilità di vivere esperienze legate allo sport e alla natura, oltre a un’importante tradizione enogastronomica. Tutti elementi che rappresentano autentici punti di forza e che rendono Albenga una destinazione turistica completa, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno”.

La crescita della Città negli ultimi 10 anni: dal centro storico alla zona mare. E il lavoro continua…

Negli ultimi dieci anni Albenga ha intrapreso un percorso di trasformazione chiaro e concreto che l’ha portata a essere riconosciuta non soltanto come una città turistica, ma come un vero e proprio punto di riferimento tra le destinazioni turistiche.

La Città delle Torri affonda le proprie radici in una storica vocazione agricola, resa possibile dalla presenza di una piana unica nel territorio ligure, capace di produrre eccellenze riconosciute ben oltre i confini locali. Basti pensare ai celebri “Quattro di Albenga” (asparago violetto, pomodoro cuore di bue, zucchina trombetta e carciofo spinoso), ma anche alle produzioni di piante aromatiche, fiori e vigneti. Proprio nel settore vitivinicolo, grazie all’impegno, allo studio e agli investimenti dei produttori locali, negli ultimi anni si è assistito a una significativa crescita qualitativa che sta portando i vini del territorio verso livelli di eccellenza sempre più riconosciuti.

Parallelamente è maturata una nuova consapevolezza: le eccellenze agricole rappresentano solo una parte delle straordinarie potenzialità di Albenga. La particolare conformazione del territorio, dove il mare incontra le montagne, il patrimonio naturalistico, il clima mite durante tutto l’anno e la presenza dell’Isola Gallinara costituiscono infatti un patrimonio ideale per lo sviluppo di un turismo esperienziale legato alla cultura, all’enogastronomia, allo sport e alle attività outdoor praticabili in ogni stagione.

Da questa visione è nata la convinzione che Albenga potesse affermarsi non soltanto come realtà agricola di eccellenza, ma anche come destinazione turistica strutturata e competitiva. Un obiettivo perseguito attraverso investimenti, progettualità condivise e, soprattutto, attraverso la costruzione di una rete di collaborazioni che ha coinvolto istituzioni, associazioni, operatori economici, commercianti e imprenditori del territorio.

Si è compresa l’importanza di fare sistema, valorizzando non solo la città ma anche l’intero comprensorio compreso l’entroterra ingauno, che completa e arricchisce l’offerta turistica rendendola capace di rispondere alle esigenze di target differenti e di un mercato turistico in continua evoluzione.

In questo contesto il centro storico ha progressivamente cambiato volto, diventando sempre più attrattivo sia sotto il profilo culturale sia per quanto riguarda l’offerta commerciale, enogastronomica e di intrattenimento. Un processo reso possibile dall’iniziativa di commercianti e ristoratori che hanno saputo cogliere le potenzialità della città e investire nella sua crescita. L’Amministrazione comunale ha accompagnato e sostenuto questo sviluppo, mantenendo un dialogo costante con le realtà del territorio e favorendo, attraverso le proprie scelte amministrative, le condizioni per una crescita armonica e condivisa.

Lo stesso percorso di valorizzazione è oggi in corso nella zona mare. Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi significativi come Piazza Fabrizio De André, la passeggiata di accesso al Molo della Darsena e il pontile della pesca. Nuovi spazi pubblici che hanno immediatamente dimostrato la loro utilità e capacità attrattiva, diventando luoghi di incontro, socialità e fruizione quotidiana sia per i cittadini sia per i visitatori. Un gradimento confermato dall’elevata frequentazione e dalla crescente visibilità che questi luoghi stanno ottenendo anche sui social network, dove immagini e fotografie della cosiddetta “rotonda sul mare” di Albenga compaiono con sempre maggiore frequenza.

Si tratta di un lavoro che prosegue e che continuerà nei prossimi anni, sostenuto da una visione di lungo periodo che in più occasioni ha saputo guardare oltre le critiche del momento per perseguire obiettivi strategici.

Nell’ultimo anno questo percorso ha conosciuto un ulteriore cambio di passo, rappresentato dall’investimento nella comunicazione e nella promozione della destinazione. Se è vero che i numeri non sempre riescono a raccontare pienamente la complessità di una realtà in evoluzione, è altrettanto vero che la crescita registrata dai canali social e dal portale turistico cittadino restituisce un quadro chiaro: l’interesse verso Albenga è in costante aumento e la città sta consolidando la propria capacità di attrarre visitatori, generare attenzione e rafforzare la propria identità nel panorama turistico regionale e nazionale.

I numeri che certificano la crescita social

Nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 23 maggio 2026, il profilo Instagram del Comune ha registrato 287.198 visualizzazioni totali e raggiunto 35.763 account unici, con un aumento del 51,2% rispetto al trimestre precedente. Un dato che non riguarda solo i cittadini già affezionati: il 46,4% delle visualizzazioni proviene da utenti che non seguono ancora il profilo, a conferma che i contenuti escono dalla cerchia dei follower e intercettano un pubblico nuovo — potenziali turisti, visitatori, persone curiose di scoprire il territorio.

Le interazioni totali nel periodo sfiorano le 7.064 unità, con una community di 3.647 follower in crescita del 3,3% nell’ultimo mese. Significativo anche il dato sulle visite al profilo: 3.483 accessi (+32,3%), con i tocchi sul link esterno più che raddoppiati (+106,4%) — segnale concreto che i social stanno diventando un canale di ingresso verso il portale ufficiale della città.

I contenuti che hanno funzionato

Tra i contenuti più efficaci del periodo spicca la serie Storie di Albenga, il cui episodio dedicato al quartiere di Vadino ha superato le 32.900 visualizzazioni — il risultato più alto dell’intero anno. Il formato narrativo, che racconta il territorio attraverso le persone e i luoghi, si conferma il più capace di generare portata organica.

Molto apprezzati anche i contenuti legati a Fior d’Albenga, l’evento primaverile che ha prodotto quattro dei sette contenuti più visti del canale, con visualizzazioni che vanno dai 5.700 ai 14.900 per singolo post. Un esempio concreto di come un evento fisico ben comunicato possa amplificare la sua portata ben oltre la piazza.

Sul fronte delle interazioni, i Reel si distinguono per le condivisioni (369) e i repost (75), mentre i post fotografici generano più commenti (124) e salvataggi. Due formati complementari, ciascuno con il proprio ruolo nel mix di comunicazione.

ScopriAlbenga.it: 27.000 utenti nei primi quattro mesi

Il portale ufficiale della destinazione ha registrato 27.000 utenti unici nel periodo gennaio-aprile 2026, con una crescita del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato più rilevante, però, riguarda la provenienza del traffico: gli utenti arrivati tramite i social media sono quasi raddoppiati (+99%), a conferma dell’efficacia crescente della strategia digitale integrata.

Cresce anche il traffico diretto — gli utenti che digitano spontaneamente “scoprialbenga.it” nella barra del browser sono aumentati del 20% — segno di una brand awareness del portale in consolidamento. Una crescita che non è casuale: il riconoscimento del brand ScopriAlbenga.it è stato sostenuto anche da un lavoro capillare sull’arredo urbano.

Pannelli installati davanti all’ufficio IAT, sul lungomare, in prossimità dell’auditorium San Carlo e rastrelliere sparse la città che riportano il brand e QR code che rimandano direttamente alle pagine degli eventi e delle esperienze del portale, portando il digitale nel cuore della città fisica. A questo si affiancano i manifesti mensili dedicati agli eventi e alle esperienze, distribuiti nelle bacheche cittadine: uno strumento di comunicazione di prossimità che mantiene aggiornati residenti e visitatori e alimenta la visibilità del portale anche offline.

Tra le pagine più visitate nel periodo marzo-aprile, spiccano Fior d’Albenga con 5.718 utenti (+27% sul 2025) e la sezione Dritti all’isola, che registra la crescita più esplosiva: +126% di visitatori e +80% di iscrizioni alla pagina dedicata. Un segnale forte di interesse crescente verso l’offerta outdoor e marina della città.