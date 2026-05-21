“Costruttori di Pace”: in cammino da Ponente a Levante con gli scout liguri

Liguria. Dal 22 al 24 maggio si terrà “Costruttori di Pace – In cammino da Ponente a Levante”, manifestazione itinerante lungo tutto il territorio ligure in tre giorni che unirà simbolicamente e concretamente i gruppi scout dell’AGESCI e del CNGEI e le comunità del MASCI da Ventimiglia a Sarzana nel segno della pace.

L’iniziativa nasce dal Manifesto della Pace, documento frutto di un percorso di scrittura condivisa tra le comunità Capi che hanno partecipato all’assemblea regionale AGESCI Liguria il 19 aprile a Genova. Il Manifesto propone una visione attuale e concreta della pace: non semplice assenza di conflitto ma realtà viva, dinamica e quotidiana, costruita mediante relazioni autentiche, ascolto e scelte consapevoli.

L’iniziativa si configurerà come una vera e propria staffetta: un percorso aperto, partecipato, fatto di tappe, incontri, momenti di riflessione, attività educative e testimonianze. Giovani, educatori, famiglie e cittadini saranno coinvolti in un’esperienza concreta con l’obiettivo di promuovere una cultura della pace fondata su dignità, dialogo e responsabilità.

Un cammino per educare alla pace

L’evento mette al centro l’educazione alla pace come processo attivo e trasformativo che si sviluppa mediante la valorizzazione delle differenze, la gestione costruttiva dei conflitti, la promozione di una comunicazione non violenta e il protagonismo consapevole delle nuove generazioni. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dei conflitti in ogni contesto, considerati non come ostacoli ma come opportunità di crescita: una vera “palestra di pace” in cui sviluppare empatia, responsabilità e capacità relazionali.

Esperienza, comunità e territorio

Il cammino sarà arricchito da esperienze concrete: momenti di servizio, incontri con realtà locali, attività di gruppo e spazi di dialogo. La dimensione comunitaria sarà centrale: “La pace si costruisce insieme, nei piccoli gruppi come nelle comunità più ampie, coinvolgendo anche famiglie e territorio”, dicono gli organizzatori.

Un invito all’azione

“La manifestazione non vuole essere solo un momento simbolico ma un invito concreto a diventare ‘artigiani di pace’ nella vita quotidiana – dichiarano i promotori – L’impegno richiede coerenza, presenza e partecipazione attiva. Tutti sono invitati a partecipare, anche solo per una tappa, a raggiungere uno dei sei luoghi di preghiera che AGESCI allestirà lungo il percorso. Un cammino condiviso che unisce persone, esperienze e visioni in un’unica direzione: costruire insieme una pace possibile.”

Tappe staffetta Zona Alpi Liguri

ore 17 – chiesa Sant’Agostino a Ventimiglia cerimonia iniziale

ore 17:30 – 19:00 dalla chiesa Sant’Agostino– Parco B.P. – ciclabile (in bicicletta)

ore 19:00 – 20:45 Ospedaletti – Spiaggia Imperiatrice – ciclabile- Spiaggia 3 ponti (a piedi + bici)

ore 20:45 – 22:00 Spiaggia 3 Ponti – ciclabile – Piazza Chierotti (a piedi)

ore 22:00 – 23:30 Piazza Chierotti – ciclabile – mare – Aregai (in bici)

ore 23:30 – 00:30 Aregai– ciclabile – Clarisse (in bici)

Durante la notte di venerdì 22 maggio il testimone sarà custodito nella Chiesa di Santa Chiara, presso

le Sorelle Clarisse di Porto Maurizio, a Imperia, dalle ore 24:00 circa alle ore 3:00, dove chiunque ne

avrà piacere potrà recarsi per vegliare e pregare per la Pace.

ore 03:00 – 05:30 Clarisse – comune di Alassio (in bici)

ore 05:30 – 07:00 comune di Alassio – panchina dell’Amore Borghetto S. Spirito (in bici)

ore 07:00 – 09:00 panchina dell’Amore Borghetto S. Spirito – Borgio Verezzi (in bici)

La Chiesa di Santa Chiara resterà aperta per tutti i tre giorni dell’iniziativa, consentendo a chiunque lo

desideri di potervisi recare liberamente in qualunque momento della giornata per un personale

momento di preghiera.

Tappe staffetta Zona AltaVia

ore 10 – 11:30 delegazione capi zona ciclisti Finale Ligure (rotonda stazione) – Savona Fornaci (dalla

spiaggia dello “Scaletto”)

ore 11:30 – 12:30 CNGEI + SV3 + SV7 Savona Fornaci – Savona Torretta

ore 12:30 – 13:30 SV 8 Savona Torretta – Albisola Superiore (scacchiera)

ore 13:30 – 14:30 SV10+Cairo Albisola Superiore (scacchiera) – Celle Ligure (base nautica)

ore 14:30 – 16 Celle1 in canoa Celle Ligure – Varazze (molo del Comune)

ore 16 – 17:30 Varazze1 Varazze – Cogoleto (Longoni)

ore 17:30 – 19 Cogo1 Cogoleto – Arenzano (porto)

ore 19 – 20:30 Are1 Arenzano – Genova Voltri (capolinea della linea 1)