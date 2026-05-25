Controlli dei Carabinieri nel savonese: 1 arresto, 21 denunciati e oltre 1400 persone identificate

Savona. Tra lunedì 18 a domenica 24 maggio scorsi, la quotidiana attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, ha portato all’identificazione oltre 1460 persone ed al controllo di 912 veicoli. Nel medesimo periodo è stata arrestata 1 persona, ne sono state indagate segnalandole all’Autorità Giudiziaria altre 21, mentre sono state segnalate altre otto alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, la Stazione Carabinieri di Savona ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Savona, un quarantenne del luogo, in sostituzione di misura alternativa degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto poiché indagato per i reati di violenza e resistenza a P.U. e lesioni personali. Alla misura alternativa della detenzione domiciliare è sottoposto anche il quarantaquattrenne albanese deferito per evasione dai Carabinieri della Stazione di Laigueglia.

I Carabinieri di Carcare hanno sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dal GIP del Tribunale di Savona, un venticinquenne della provincia di Savona, per reiterati comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della madre. I medesimi militari, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona un quarantenne savonese, indagato per lesioni aggravate alla consorte.

Deferito dai Carabinieri di Borgetto Santo Spirito un cittadino egiziano indiziato di aver posto in essere atti persecutori, reiterati negli anni, nei confronti della ex compagna che, esasperata, ha trovato il coraggio di denunciarlo.

A seguito della denuncia di una donna, i militari di Pontinvrea hanno deferito un 56enne della Val Bormida per lesioni e minacce.

Il rafforzamento dei controlli sul possesso abusivo di armi da taglio, previsto dal recente “Decreto Sicurezza”, ha portato la Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona a denunciare un 23enne cittadino ivoriano, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Analogamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cairo Montenotte e della Stazione di Altare, in due distinti episodi, hanno deferito rispettivamente un 18enne ivoriano ed 28enne nigeriano, entrambi in possesso di armi da taglio.

La Sezione Radiomobile di Savona ha denunciato una donna ucraina ed una genovese, che avevano appena perpetrato un furto aggravato in concorso in danno di un esercizio commerciale del capoluogo. Analogo provvedimento quello adottato dal personale della Sezione Radiomobile di Albenga, che ha denunciato un 43enne rumeno, residente in provincia di Genova, sorpreso a rubare generi alimentari da un negozio ingauno.

Indagato per insolvenza fraudolente un 58enne della Val Bormida, denunciato dalla Stazione di Carcare per aver accumulato un debito di alcune centinaia di euro presso un esercizio commerciale del luogo.

La Stazione Carabinieri di Albisola ha deferito una 26enne proveniente da Alessandria che, alla richiesta dei documenti, ha fornito una carta d’identità falsa; la giovane è stata altresì trovata in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale, venendo segnalata alla Prefettura di Savona.

I Carabinieri di Sassello, in seguito ad una querela presentata per problemi di vicinato, ha denunciato un 50enne del luogo per danneggiamento aggravato. Ben più incisivo l’intervento della Stazione di Albenga, intervenuta per una rissa in corso tra tre soggetti, un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, e due albanesi residenti a Milano, che nel centro cittadino e per futili motivi, hanno iniziato a malmenarsi danneggiando anche la vetrina di un esercizio commerciale ivi presente. Danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale i reati contestati ad un 28enne somalo controllato a Savona, dai militari della locale Sezione Radiomobile, mentre tentava di fermare le auto che transitavano in una via del centro cittadino, senza alcun plausibile motivo.

Per danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e rissa che sono stati denunciati due cittadini ecuadoriani che, insieme ad altri soggetti in fase di identificazione, hanno animato la nottata intercorsa tra sabato e domenica in viale Dante Alighieri.

Durante il fine settimana appena trascorso, inoltre, in concomitanza con l’approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente maggior afflusso di turisti, la Compagnia Carabinieri di Savona ha eseguito un servizio rafforzato di controllo della circolazione stradale, che ha consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria un 24enne savonese, trovato in possesso di un coltello, e di segnalare alla locale Prefettura sette giovani, tutti colti in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

I procedimenti sono attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.