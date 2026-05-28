Consorzio Depurazione Acque, lavori per nuova condotta fognaria a Savona

Il Consorzio Depurazione Acque del Savonese informa che sono attualmente in corso importanti lavori di sostituzione di parte della rete fognaria nel tratto di via Montenotte compreso tra via via Astengo e via Verzellino, nel comune di Savona.

L’intervento si è reso necessario a seguito del collasso della vecchia condotta fognaria realizzata in cemento, compromettendo la funzionalità del sistema.

Le operazioni eseguite dalle squadre tecniche del Consorzio si sono articolate in due distinte fasi operative. Una prima fase, svolta in emergenza, ha consentito la rimozione delle parti collassate e la messa in sicurezza dell’area interessata. È successivamente iniziata la seconda fase dell’intervento, tuttora in corso, che prevede la sostituzione integrale di circa 50 metri di condotte mediante la posa di nuove tubazioni fognarie.

L’opera presenta un elevato livello di complessità tecnica per diverse ragioni. In primo luogo, il tratto interessato raccoglie una confluenza di reflui provenienti dall’intera zona del Santuario e della Lavagnola, nonché di una vasta zona di Savona Centro, rendendo particolarmente difficile ogni intervento sulla rete a causa dell’enorme flusso idrico da deviare. A ciò si aggiunge la presenza di numerose interferenze con altri sottoservizi presenti nel sottosuolo, tra cui reti di fibra ottica, linee gas e acquedottistiche, che richiedono lavorazioni di estrema precisione e coordinamento.

Nonostante la delicatezza dell’intervento su una rete fognaria primaria, tutte le operazioni sono state eseguite senza mai sospendere il servizio alle utenze. Per garantire la continuità del funzionamento della rete sono stati impiegati specifici macchinari in grado di effettuare il pompaggio e il convogliamento temporaneo del materiale fognario verso valle durante le lavorazioni.

Il completamento dell’intervento e la sostituzione integrale del tratto interessato sarà terminato entro quindici giorni.

“Il Consorzio Depurazione Acque del Savonese ringrazia cittadini, residenti e attività commerciali per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante l’esecuzione dell’intervento urgente assolutamente necessario per l’efficienza e l’ammodernamento della rete fognaria cittadina” affermano dal gestore.