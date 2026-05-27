Confartigianato e consiglio regionale della Liguria, confermato patto di sinergia

Genova. Il presidente del consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, ha incontrato il neo presidente di Confartigianato Liguria, Giuseppe Pace, eletto lo scorso 15 maggio, insieme al segretario regionale Luca Costi.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, è stato l’occasione per un confronto sui temi legati al mondo dell’artigianato e delle imprese del territorio, ponendo le basi per una proficua collaborazione istituzionale.

Il presidente Balleari ha ribadito l’impegno delle istituzioni regionali al fianco del comparto artigiano: “Essere vicini a Confartigianato significa sostenere una realtà fondamentale per il tessuto economico ligure. Sono certo che questo primo incontro rappresenti un buon auspicio per un percorso di collaborazione efficace e costruttivo. Ringrazio poi Luca Costi per l’impegno e la passione che mette quotidianamente nel lavoro sul territorio e per la vicinanza dimostrata alle istituzioni e alle imprese”.

Pace ha ringraziato il presidente Balleari “per la vicinanza dimostrata negli anni alla categoria e per la partecipazione alle iniziative promosse da Confartigianato”, sottolineando la volontà di svolgere un mandato “operativo e concreto, vicino alle imprese”.