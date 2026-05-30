Concessioni spiagge Albenga, Podio all’attacco: “Chi fa le regole non può partecipare alle gare, fatto grave”

“Sulla vicenda delle spiagge e l’assegnazione e delle concessioni ad Albenga siamo davanti a un fatto gravissimo. Chi scrive le regole non può poi partecipare alla gara regolata da quelle stesse regole. E invece oggi ci troviamo con dei consiglieri comunali di maggioranza coinvolti nelle procedure per l’assegnazione degli stabilimenti balneari”.

Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio sulla procedura di assegnazione varata dall’amministrazione comunale ingauna (QUI il video).

“Sarà chi di competenza a verificare se esistano profili di illegittimità, ma sul piano politico la questione è a dir poco preoccupante: siamo davanti a una situazione che non può essere accettata né minimizzata. Una cosa queste gare l’hanno dimostrata senza ombra di dubbio: Albenga è appetibile. Talmente appetibile che anche in maggioranza qualcuno ha deciso di mettersi in gioco. Peccato che non stiamo parlando di cittadini qualsiasi, ma di persone che fanno parte di quella stessa maggioranza che le regole le scrive, le vota e le difende” aggiunge l’esponente della minoranza consiliare.

“E qui nasce un problema politico enorme: non si può essere contemporaneamente arbitri e giocatori. Per questo chiedo al sindaco e alla sua maggioranza di assumersi fino in fondo la responsabilità di quanto accaduto e di intervenire per fugare ogni dubbio e definire i contorni di una situazione che sta sollevando più di una perplessità. Noi, nel frattempo, non resteremo a guardare: ci attiveremo con tutti gli strumenti e i canali istituzionali a nostra disposizione per far verificare fino in fondo la correttezza dell’intera procedura. Le regole devono valere per tutti, e nessuno può stare da entrambe le parti: chi le decide e chi poi ne trae vantaggio” conclude Podio.