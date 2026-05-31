Commozione a Celle per i sessant’anni dell’Avis che dona al paese il polo “Il dono in movimento”

Celle Ligure. Quella di oggi (31 maggio), è per la comunità una giornata da ricordare. Riconoscenza di un percorso, di una storia lunga che ha saputo fare del bene. L’Avis di Celle compie sessant’anni. Un traguardo fatto di volti, di volontari, di sacrificio.

Ed è proprio il Comune, con tutta la cittadinanza, a riconoscere il merito di questa associazione fatta di brave persone, quelle pratiche, che ti tendono la mano.

E l’Avis lascia ancora un segno profondo mentre taglia il prestigioso traguardo del 60° dalla fondazione e sceglie di festeggiare non con una semplice celebrazione, ma con un grande regalo per tutta la comunità cellese: l’inaugurazione della Fase 1 del nuovo polo “Il Dono in Movimento” presso i Giardini dei Piani.

Il progetto, un percorso triennale sostenuto con il prezioso aiuto e il costante supporto dell’Amministrazione Comunale di Celle, punta a trasformare l’area verde in un centro di aggregazione inclusivo e moderno, dove il benessere e la salute si incontrano. La neonata Fase 1 vede la riqualificazione dell’area giochi per i più piccoli e la creazione di uno spazio fitness dedicato ai giovani e agli sportivi, promuovendo sani stili di vita come presupposto per diventare i donatori di domani.

Una rete di sicurezza contro le fragilità e spazio alla prevenzione. L’impegno dell’Avis di Celle va ben oltre la fondamentale raccolta di sangue e plasma, confermandosi un presidio sociale attivo 365 giorni all’anno. In occasione dell’anniversario, l’associazione annuncia il potenziamento del proprio Programma di Prevenzione, che vedrà i cittadini coinvolti in screening gratuiti, giornate di tipizzazione del midollo osseo in collaborazione con l’ADMO e un nuovo progetto calendarizzato sulla sicurezza domestica.

Sul fronte del contrasto alle fragilità sociali, resta centrale l’attività dello Sportello per il disagio giovanile e le dipendenze, un servizio essenziale gestito in sinergia con ASL2, Comune e Cooperativa Agorà.Il legame con la storia e il ricordo di don Giusto.

All’interno dei Giardini dei Piani è stato infatti piantato un ulivo secolare, simbolo della memoria storica dell’associazione. L’albero richiama l’eredità spirituale e sociale di don Giusto, primo storico presidente, socio fondatore dell’Avis cellese e indimenticato maestro di vita e di cultura per intere generazioni. A lui è dedicata la “Borsa a Progetto” che l’associazione promuove con orgoglio da ormai sei anni nelle scuole medie locali. Accanto all’ulivo, è stata inoltre posizionata una teca aperta ai pensieri di pace e amore dei passanti.

Ora la commovente cerimonia. Il momento solenne del taglio del nastro è stato affidato a una rappresentanza d’eccezione: i tre soci fondatori della sezione ancora attivi, che hanno idealmente consegnato le chiavi dei nuovi giardini alle future generazioni.

A questo momento molto sentito hanno preso parte le massime autorità locali e regionali, tra cui il sindaco Beltrame, i consiglieri regionali e i rappresentanti della direzione di ASL2, a testimonianza della forte sinergia istituzionale che sostiene le attività del sodalizio.

“Non festeggiamo solo un numero, ma un’idea che attraversa le generazioni: la salute di uno è il bene di tutti. Questo parco è il nostro modo di dire che l’Avis non sta ferma a guardare il passato, ma corre verso il futuro fianco a fianco con i cittadini”, ha dichiarato il presidente dell’Avis di Celle, Marco Ferro.

Poi il sindaco, Marco Beltrame: “L’Avis rappresenta un pilastro fondamentale non solo a livello nazionale, ma soprattutto per la nostra realtà territoriale. Il loro straordinario e costante impegno nella raccolta del sangue è un dono salvavita inestimabile, ma il valore dell’associazione va ben oltre: Avis è un motore pulsante a sostegno del tessuto sociale di Celle Ligure, un punto di riferimento per l’intera comunità”.

“Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i volontari, anime di questa splendida realtà, e in particolare al presidente Marco Ferro. Con lui si è instaurato, fin da subito, un fantastico rapporto collaborativo e di grande sintonia. Questa sinergia, grazie anche all’importante lavoro dell’assessora Giacchino, ha già portato all’avvio di un bellissimo progetto per il nostro comune. E questo è solo l’inizio: siamo già al lavoro su altre importanti novità che presto sveleremo alla cittadinanza”.