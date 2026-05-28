Colori, sapori e sorrisi: la festa multietnica della scuola dell’infanzia Piramidi di Savona

Savona. Per il quarto anno si é svolto un pomeriggio speciale, fatto di incontri, condivisione e tanta allegria, ha trasformato il giardino della scuola dell’infanzia Piramidi in un piccolo giro del mondo. La festa multietnica organizzata dai genitori si è rivelata un vero successo, capace di unire famiglie, bambini e insegnanti in un clima di amicizia e scoperta reciproca.

Fin dall’ingresso, l’atmosfera era vivace e accogliente: bandiere colorate, musiche provenienti da diversi Paesi e tavoli decorati con cura hanno dato vita a un percorso tra culture, tradizioni e sapori del mondo. Ogni famiglia ha contribuito con entusiasmo portando qualcosa della propria terra: piatti tipici, dolci tradizionali, abiti, racconti e curiosità.

I bambini, protagonisti assoluti della giornata, hanno partecipato con entusiasmo, imparando quanto sia bello conoscere culture diverse e scoprire che, pur parlando lingue differenti o avendo abitudini diverse, ci si può capire benissimo attraverso il sorriso, il gioco e la condivisione.

Uno dei momenti più apprezzati è stato il buffet internazionale, un vero viaggio nei sapori del mondo: dalle specialità mediterranee ai piatti africani, dalle ricette sudamericane ai dolci orientali. Un’occasione non solo per gustare nuovi sapori, ma anche per raccontare storie, tradizioni familiari e ricordi legati al cibo.

La festa ha rappresentato molto più di un semplice evento scolastico. È stata una preziosa occasione per rafforzare il senso di comunità, valorizzare le differenze e trasmettere ai più piccoli un messaggio importante: la diversità è una ricchezza che rende tutti più vicini.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle insegnanti, dal dirigente scolastico Andrea Piccardi e dai genitori organizzatori, che con impegno e collaborazione hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. La partecipazione numerosa e il clima sereno hanno confermato quanto sia importante creare momenti di incontro autentico all’interno della scuola.

La festa multietnica si conclude così con tanti sorrisi, nuove amicizie e la promessa di ritrovarsi ancora, perché quando le culture si incontrano con il cuore aperto nasce qualcosa di davvero speciale. ‎