  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Intervista

Cisano, Garofalo: “Ingenui e poco lucidi ma la prestazione c’è stata. Stagione da ben altre prospettive? Per alcuni, non per me”

"Ho sempre detto che una neopromossa deve prima salvarsi". I cisanesi si giocheranno tutto nel ritorno a Borghetto

Cisano sul Neva. Il Cisano si giocherà tutto nella gara di ritorno a Borghetto. La squadra di Porcella, pur giocando un secondo tempo in inferiorità numerica, ha avuto le migliori occasioni per andare in vantaggio. Palo, traversa e un rigore sbagliato a dieci minuti dalla fine. All’Oliva servirà una vittoria per salvarsi.

È un’annata che ci lascia qualche rammarico, perché è un film già visto – ha dichiarato l’esperto Mattia Garofalo -. Anche il fatto di rimanere in dieci non è la prima volta che capita. Siamo stati ingenui e poco lucidi sotto porta, e queste cose poi si pagano. Però la prestazione c’è stata”.

Sulle ultime settimane: “Sono state complicate per noi, così come è stata complicata tutta l’andata del campionato. Sapevamo che prima o poi saremmo dovuti passare da questo play-out e adesso mancano 90, forse 120 minuti: bisogna fare l’ultimo sforzo. Ai miei compagni ho detto quello che pensavo, anche con toni forti, perché questa è una partita che, per come si è sviluppata, si poteva vincere. Secondo me ai punti avremmo meritato qualcosa in più“.

Le prospettive erano ben altre per alcuni, ma io ho sempre detto che una neopromossa deve prima salvarsi – continua -. Solo dopo aver raggiunto i 35-38 punti puoi iniziare a guardare altri obiettivi. Noi purtroppo non ci siamo riusciti né all’inizio né successivamente”.

Sulla partita: “Ci sono stati due legni, due palloni dentro l’area piccola e anche il rigore sbagliato pesa. C’è stata una ribattuta a un metro dalla porta e non siamo riusciti a buttarla dentro. Io conto almeno quattro o cinque occasioni nitide. Anche loro hanno creato qualcosa, ma non occasioni pulite come le nostre. Spero che settimana prossima si possa ripetere questa prestazione. In settimana continuerò a ripetere ai ragazzi che non siamo inferiori a loro e oggi lo abbiamo dimostrato, nonostante tutte le difficoltà“.

Abbiamo fuori mezza squadra e questa situazione va avanti praticamente dall’inizio del campionato, ma non deve diventare un alibi. Quelli che ci sono devono andare in battaglia fino alla fine“, conclude.

Più informazioni
leggi anche
Generico maggio 2026
Minuto per minuto
Playout Prima “A”, Cisano – Borghetto 0-0: Metani decisivo con un rigore parato nel finale
Generico maggio 2026
Andata playout
Cisano e Borghetto lasciano i giochi aperti per il ritorno, Porcella: “Rigore occasione sciupata, poca lucidità nei momenti chiave”
Generico maggio 2026
Primo round
Borghetto anima e cuore a Cisano, Perrone: “Pareggio d’oro, siamo abituati a battagliare”
Playout andata Prima "A": Borghetto-Cisano
Uomo partita
Borghetto, Metani eroe del playout di andata: parato un rigore pesantissimo
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.