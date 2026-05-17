Cisano e Borghetto lasciano i giochi aperti per il ritorno, Porcella: “Rigore occasione sciupata, poca lucidità nei momenti chiave”

Cisano. Reti inviolata nella gara d’andata valevole per i playout di Prima Categoria, Cisano e Borghetto non si fanno male e rimandano il possibile verdetto ai prossimi novanta minuti più i probabili trenta di riserva di settimana prossima. Una gara dalle mille emozioni nonostante gli zero gol, dove la squadra di Porcella va più volte vicino al gol del vantaggio.

Due legni colpiti e il rigore non capitalizzato da Mantero, Metani si immola e regala maggiore serenità ai suoi. Una partita forse meglio giocata dalla squadra di Perrone che ha disputato parte della gara in vantaggio numerico, senza però impensierire fino in fondo la porta di Vinci.

Nella gara di ritorno, per questioni di classifica, il Borghetto avrà a disposizione due risultati su tre, un grattacapo non da poco per una formazione che era partita per disputare un campionato non di bassa classifica.

“L’occasione sciupata è il rigore – esorta Porcella -, forse potevo fare qualcosa di più dalla panchina. Ha calciato Mantero che ha comunque fatto il massimo, ha avuto il coraggio di tirarlo. Nessun rammarico, abbiamo disputato 19 partite in inferiorità numerica per colpa nostra, siamo abituati a queste situazioni. Bisogna però stare attenti in questa fase, abbiamo dimostrato poca lucidità e freddezza nei momenti chiave“.

“Due legni possono essere sfortune – spiega l’allenatore -, ma sono anche piccolezze, ci vuole più cattiveria agonistica. Andare in vantaggio avrebbe aiutato molto, ora loro hanno due risultati su tre in casa, in questo momento sono i favoriti“.

Una rosa costruita per altre posizioni di classifica che si trova con un piede nel baratro, non però senza idee: “Dobbiamo riuscire ad arrivare più in porta. Oggi siamo riusciti a non dare punti di riferimento, lasciando Basile solo in attacco e ripartendo dalla difesa. Il campo non ci aiuta e la situazione che ci siamo creati durante l’anno ci mette paura e fa venire la gamba corta, al momento non abbiamo quella giocata di qualità che mette in pensiero il Borghetto”.

L’allenatore si assume le colpe della situazione e si toglie qualche sassolino: “Non pensavamo di trovarci qui a questo punto del campionato, è stata creata da un deficiente e da me, non sono riuscito a trasmettere il mio carattere a questa squadra. Due persone hanno scombussolato un gruppo fantastico, oggi in dieci lo hanno dimostrato“.