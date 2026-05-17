Playout Prima “A”, Cisano – Borghetto 0-0: Metani decisivo con un rigore parato nel finale

CISANO – BORGHETTO 0-0

Finita!

90’+2′ Entra Gerini, si giocherà ancora per due minuti per perdita di tempo.

90′ Tre minuti di recupero.

85′ Ultimi cinque minuti di partita.

80′ Parte Mantero…para Metani! Poi una mischia con il pallone che esce. Esulta il Borghetto, gara ancora in parità grazie al proprio portiere.

79′ Calcio di rigore per il Cisano! Gagliano atterrato in area, l’arbitro non ha dubbi.

76′ Conclusione da fuori di Gatto che si spegne sul fondo. Siamo entrati nell’ultimo quarto d’ora: gara molto intensa che non si è ancora bloccata.

72′ Cambio Borghetto: fuori Dileo, dentro Sara F. Granata ora schierati con il 3-5-2, che diventa 5-3-2 in fase di non possesso.

70′ Altra occasionissima Cisano! Metani respinge la punizione di Gagliano, sulla ribattuta Caputo non riesce a ribattere a rete da buonissima posizione.

69′ Ammonito Gatto per un fallo su Gagliano. Intanto Porcella cambia: fuori Basile, dentro Garofalo.

62′ Vignaroli si libera della marcatura e alimenta l’azione offensiva a centrocampo. Pallone ancora per Di Bella che si libera dell’avversario ma davanti a Vinci non riesce a trovare il giusto impatto per fare gol.

60′ Punizione di Gagliano parata in due tempi da Metani. Sul ribaltamento di fronte, arriva il tiro di Di Bella che si spegne abbondantemente sul fondo.

57′ Quartieri spende un fallo per fermare una ripartenza e si prende l’ammonizione.

51′ Altra traversa del Cisano! Prudente si coordina bene su corner e la sua conclusione sbatte sul legno più alto. Ripartenza fulmina del Borghetto con Fruzzetti che in area sfiora il gol con un tiro sul primo palo.

49′ Dentro Fruzzetti, fuori Di Crescenzo nel Borghetto.

48′ Doppio giallo per Gattuso! Il Cisano è in dieci. Fallo inutile del centrocampista biancoblù che lascia i suoi in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

46′ Occasione Borghetto! Recupero di Quartieri, Amendola mette in mezzo e Di Crescenzo avrebbe una palla gol importante da dentro l’area: il primo controllo non è perfetto e la difesa recupera.

Si riparte!

Secondo tempo

45′ Primo tempo che si conclude senza recupero: Cisano e Borghetto vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

41′ Occasionissima Cisano! Palla persa da Vignaroli, Basile servito e calcia in porta: paratona in tuffo di Metani e sfera che sbatte sul palo, passando poi sulla linea di porta. È la chance più grande di questo primo tempo.

38′ Sfiora il gol il Borghetto! La punizione di Di Crescenzo prende una bella traiettoria con la palla che si abbassa all’ultimo ma non quel poco che basterebbe per insaccarsi in rete.

36′ Bella palla di Amendola a servire la corsa di Vignaroli sulla fascia di destra. Gattuso interviene fallosamente fermando l’azione e rimedia il cartellino giallo.

34′ Il Borghetto cerca di essere molto attento in fase di non possesso, lavorando negli spazi, per poi provare a conquistare campo e mettere in difficoltà la difesa cisanese. Deve ancora carburare la squadra di Porcella per rendersi concretamente pericolosa.

33′ Cross su punizione di Di Crescenzo, blocca in presa Vinci.

26′ Ci prova da fuori Dileo: pallone alto sopra la traversa.

19′ Partita molto intensa, complice anche il caldo. Ma per quanto mostrato sul campo, sta facendo meglio il Borghetto: già diversi i corner conquistati. Nell’ultimo di questi, i granata sfiorano il gol in mischia ma l’arbitro fischia un fallo in attacco.

10′ Prova a rispondere il Cisano con un bel filtrante di Gattuso per Basile: il numero 9 però aspetta troppo a concludere e la palla finisce sul fondo.

7′ Altra occasione Borghetto! Contropiede che innesca prima Di Bella, fermato dal rientro in difesa degli ingauni, poi dopo Vignaroli va sul pallone e rimedia un corner tirando da fuori e trovando la deviazione. Meglio il Borghetto in questo avvio.

1′ Occasione Borghetto! Imbucata granata per Vignaroli che entra in area ma non riesce a trovare il tempo per concludere.

Si parte!

Le formazioni

Cisano: 1 Vinci, 2 Enrico, 3 Donà, 4 Mantero, 5 Prudente, 6 Caputo, 7 Gagliano, 8 Gattuso, 9 Basile, 10 Tomao, 11 Ardissone. A disposizione: 12 Zunino, 13 Galati, 14 Campagna, 15 Piotto, 16 Gerini, 17 Vignola 18 Santanelli, 19 Antonelli, 20 Garofalo. Allenatore: Porcella.

Borghetto: 1 Metani, 2 Quartieri, 3 Dileo, 4 Sabia, 5 Sanfilippo, 6 Allisiardi, 7 Gatto, 8 Amendola, 9 Vignaroli, 10 Di Bella, 11 Di Crescenzo. A disposizione: 12 Mottola, 13 Condorelli, 14 Fruzzetti, 15 Menzio, 16 Paradisi, 17 Sara F, 18 Sara P, 19 Vannozzi, 20 Zanatta. Allenatore: Perrone.

Arbitra Ponzetto di Genova.

Cisano sul Neva. Oggi va in scena l’andata dello spareggio salvezza del Girone A di Prima Categoria. Il Borghetto, che ha terminato avanti la regular season, si giocherà in trasferta la prima gara, avendo due risultati su tre nel risultato complessivo finale. Il Cisano vuole far valere il fattore casa e provare ad indirizzare l’inerzia dalla propria parte.