Ceriale, scontro auto-scooter in via Romana: ferito un giovane fattorino

Ceriale. Incidente stradale questa sera a Ceriale, lungo via Romana, dove si sono scontrati uno scooter e un’auto.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 22 anni, un fattorino di una pizzeria. Nell’impatto il ragazzo ha riportato una ferita ad una gamba.

L’allarme è scattato intorno alle 19.45. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.