Ceriale, prime cinque riconferme: Beluffi, Renda, Buonocore, Taku e Shpuza ancora biancoblù

Il Ceriale ha ufficiallizato le prime riconferme in vista della prossima annata sportiva.

Il primo elemento riconfermato è Gabriele Beluffi. Freccia del reparto offensivo di mister Mambrin, “Belu” è ormai alla sua quarta stagione in maglia biancoblù e si è perfettamente calato all’interno dell’ambiente. Uno stato di salute confermato sul campo, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 11 reti e 8 assist.

Sempre in attacco, il Club comunica la permanenza a Ceriale di Leonardo Renda. Il percorso di “Leo” è stato in crescendo, portandolo a segnare ben 12 gol posizionandosi tra i giocatori chiave per la salvezza dell’anno ormai terminato.

A centrocampo, invece, c’è Alessandro Buonocore. Qualità tecniche da sempre indiscusse, Buonocore è sicuramente tra i centrocampisti più forti del comprensorio. La sua cerialesità è un punto in più che lo ha permesso di diventare uno dei leader dello spogliatoio.

In difesa ecco Stiven Taku, arrivato nella scorsa sessione di mercato invernale dando un importantissimo contributo per il raggiungimento del risultato finale. Una forte leadership in campo e fuori che continuerà ad essere a disposizione del gruppo allenato da Mister Marco Mambrin.

L’ultimo, ma non per importanza, è Luca Sphuza. Terzino, esterno a tutto campo, centrocampista. Insomma, un esempio per duttilità e sacrificio dotato di ottime qualità atletiche.

Prossimamente verrà comunicato il secondo blocco di calciatori confermati. “Nel frattempo la Società estende l’augurio di una buona stagione a Gabriele, Leonardo, Alessandro, Stiven e Luca”, chiosa il clun.