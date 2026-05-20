Ceriale ospita la Granfondo El Diablo: un fine settimana di sport, passione e giovani talenti

Ceriale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del panorama ciclistico del territorio: domenica 24 maggio si svolgerà la sesta edizione della Granfondo “El Diablo”, manifestazione dedicata agli appassionati delle due ruote organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale e del Team Loabikers.

L’evento è aperto a tutti i cicloamatori italiani e stranieri, uomini e donne, di età superiore ai 17 anni, tesserati ACSI, FCI o a un Ente di Promozione Sportiva convenzionato, oltre che ai non tesserati. L’edizione 2026 sarà inoltre aperta anche alle E-Bike conformi alle normative vigenti, sia E-Road che MTB.

La manifestazione prenderà il via ufficialmente già da sabato 23 maggio con una grande novità dedicata ai più giovani: la “Short Track Giovanissimi”, riservata alle categorie da J1 a J6, aperta ai bambini dai 6 ai 12 anni. La prova si svolgerà in Piazza della Vittoria con ritrovo alle 14 e partenza dalle 15 per categorie. L’iscrizione sarà gratuita tramite Fattore K e la partecipazione sarà consentita previa liberatoria firmata dai genitori.

Sempre sabato 23 maggio, alle 12, è prevista l’apertura dello stand della manifestazione, mentre dalle 15 alle 19 si svolgeranno le iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara in via Armando Diaz. Domenica 24 maggio il ritiro pacchi gara e il controllo tessere proseguiranno dalle 7.30 alle 9.

La partenza della Granfondo è fissata per domenica alle ore 9.30 da via Armando Diaz. Il percorso, lungo 96 chilometri, attraverserà alcuni dei borghi e dei paesaggi più suggestivi dell’entroterra ligure: Ceriale, Albenga, Villanova d’Albenga, Ortovero, Ranzo, Vessalico, Pieve di Teco, Pornassio, Nava, Ponte di Nava, Caprauna, Alto, Nasino, Zuccarello, Martinetto, Cisano sul Neva, Salea, Campochiesa e ritorno a Ceriale per l’arrivo.

Le griglie di partenza saranno suddivise nel seguente modo:

1ª Griglia Rossa: numeri da 1 a 50;

2ª Griglia: dal numero 51 al 300 iscritti Trofeo Loabikers;

3ª Griglia: dal numero 301 in poi, in ordine di iscrizione.

Il pacco gara comprenderà prodotti tipici locali, a testimonianza del forte legame tra sport e valorizzazione del territorio. Alle 15 di domenica si svolgeranno infine le premiazioni ufficiali della manifestazione.

«L’amministrazione continua a puntare sullo sport promuovendo un grande classico come la Granfondo con Chiappucci, ma anche avvicinando i ragazzi che vogliono cimentarsi sulle due ruote – afferma l’assessore allo Sport Daniele Gaglioti –. Promuovere ogni forma di sport, agonistico e non, è tra le priorità di questa amministrazione. Ringraziamo Loabikers, nella persona di Pier Nicola Pesce, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione».

Il Comune di Ceriale invita cittadini, turisti e appassionati a partecipare a questo grande fine settimana di sport, aggregazione e promozione del territorio.