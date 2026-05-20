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Sesta edizione

Ceriale ospita la Granfondo El Diablo: un fine settimana di sport, passione e giovani talenti

Sabato spazio ai giovani con la Short Track Giovanissimi, domenica la Granfondo attraverserà l'entroterra ligure con un percorso di 96 chilometri

chiappucci granfondo ceriale
Foto d'archivio

Ceriale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del panorama ciclistico del territorio: domenica 24 maggio si svolgerà la sesta edizione della Granfondo “El Diablo”, manifestazione dedicata agli appassionati delle due ruote organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale e del Team Loabikers.

L’evento è aperto a tutti i cicloamatori italiani e stranieri, uomini e donne, di età superiore ai 17 anni, tesserati ACSI, FCI o a un Ente di Promozione Sportiva convenzionato, oltre che ai non tesserati. L’edizione 2026 sarà inoltre aperta anche alle E-Bike conformi alle normative vigenti, sia E-Road che MTB.

La manifestazione prenderà il via ufficialmente già da sabato 23 maggio con una grande novità dedicata ai più giovani: la “Short Track Giovanissimi”, riservata alle categorie da J1 a J6, aperta ai bambini dai 6 ai 12 anni. La prova si svolgerà in Piazza della Vittoria con ritrovo alle 14 e partenza dalle 15 per categorie. L’iscrizione sarà gratuita tramite Fattore K e la partecipazione sarà consentita previa liberatoria firmata dai genitori.

Sempre sabato 23 maggio, alle 12, è prevista l’apertura dello stand della manifestazione, mentre dalle 15 alle 19 si svolgeranno le iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara in via Armando Diaz. Domenica 24 maggio il ritiro pacchi gara e il controllo tessere proseguiranno dalle 7.30 alle 9.

La partenza della Granfondo è fissata per domenica alle ore 9.30 da via Armando Diaz. Il percorso, lungo 96 chilometri, attraverserà alcuni dei borghi e dei paesaggi più suggestivi dell’entroterra ligure: Ceriale, Albenga, Villanova d’Albenga, Ortovero, Ranzo, Vessalico, Pieve di Teco, Pornassio, Nava, Ponte di Nava, Caprauna, Alto, Nasino, Zuccarello, Martinetto, Cisano sul Neva, Salea, Campochiesa e ritorno a Ceriale per l’arrivo.

Le griglie di partenza saranno suddivise nel seguente modo:
1ª Griglia Rossa: numeri da 1 a 50;
2ª Griglia: dal numero 51 al 300 iscritti Trofeo Loabikers;
3ª Griglia: dal numero 301 in poi, in ordine di iscrizione.
Il pacco gara comprenderà prodotti tipici locali, a testimonianza del forte legame tra sport e valorizzazione del territorio. Alle 15 di domenica si svolgeranno infine le premiazioni ufficiali della manifestazione.

«L’amministrazione continua a puntare sullo sport promuovendo un grande classico come la Granfondo con Chiappucci, ma anche avvicinando i ragazzi che vogliono cimentarsi sulle due ruote – afferma l’assessore allo Sport Daniele Gaglioti –. Promuovere ogni forma di sport, agonistico e non, è tra le priorità di questa amministrazione. Ringraziamo Loabikers, nella persona di Pier Nicola Pesce, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione».

Il Comune di Ceriale invita cittadini, turisti e appassionati a partecipare a questo grande fine settimana di sport, aggregazione e promozione del territorio.

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