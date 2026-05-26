  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi

Lettera al direttore
CONDIVIDI
Condivisione

Centrale unica 118, il medico in pensione: “Imprudente centralizzare un servizio che ha salvato e salva tante vite”

di Giorgio Fenati

centrale operatori 112

Come sempre esaustivi e obiettivi i sui articoli, complimenti.

Mi associo alle perplessità manifestate da figure storiche del soccorso e dal mio Presidente (Dr. Corti).
In pensione come ortopedico ospedaliero , fin dai tempi della guardia medica ho visto nascere l’allora Centralino Savona Soccorso e vi ho lavorato come medico.

Mi sembra quanto meno imprudente estirpare e centralizzare un servizio che, garantisco, ha salvato e salva tante vite, vicino per conoscenza e immediatezza agli operatori del soccorso per intima conoscenza, pregi e limiti difficilmente assimilabili da operatori distanti non solo geograficamente.
La capillare conoscenza del territorio, anche nel gergo o dialetto, non credo sia “travasabile” ad un mega centro.

Non si tratta di sciocco campanilismo, ma valutazioni da chi ha vissuto e vive la Centrale Operativa.

Dott. Giorgio Fenati OM SV 1898 – Savona

Più informazioni
leggi anche
Generica
Polemiche anche politiche
Centrale unica del 118? Tutti i pericoli per gli interventi delle ambulanze e un’importante storia nata proprio a Savona
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.