Celle si prepara a festeggiare i sessant’anni dell’Avis

Celle Ligure. Una lunga storia, quella dell’Avis di Celle. Sempre dalla parte del prossimo. Una storia lunga sessant’anni. Un traguardo fatto di umanità e persone, da sempre pronte ad aiutare. Così il paese le festeggerà. Dedicherà loro una domenica, fatta di emozioni e presenza.

L’Associazione Volontari Italiani Sangue, presente in via Santi Giacomo e Filippo, celebra così il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione e intitola all’Avis i “Giardini dei Piani”. Si inizierà presto, alle 8 e 30, con il ritrovo e l’accoglienza delle Consorelle, dei Donatori e delle autorità presso la sede. Il saluto di benvenuto, poi il Corteo della Memoria con partenza della sfilata sociale verso via Delfino.

L’ omaggio al Donatore, la sosta presso il Cippo AVIS. Seguirà la Cerimonia Solenne di deposizione della corona di fiori con un breve momento di raccoglimento per i soci defunti. Quindi la sfilata

verso i Piani. Il discorso del presidente, Marco Ferro, e delle autorità.

La presentazione del parco giochi “Giardini dei Piani AVIS”, un polo della Salute e della Solidarietà con gli obiettivi del progetto triennale e brindisi finale.