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Rispetto

Celle difende l’ambiente e si mobilita nella raccolta dei mozziconi di sigaretta

Prosegue il percorso di tutela dell’ecosistema insieme a Plastic Free

Generico maggio 2026

Celle Ligure. Anche Celle si mobilita nella grande iniziativa nazionale di Plastic Free Onlus dedicata alla lotta ai mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più diffusi e dannosi per l’ambiente. L’evento si svolgerà in tutta Italia il 6 e 7 giugno e il paese aderirà, in anticipo. Infatti a Celle il programma sarà ancora più ricco e articolato, con attività che prenderanno il via già dal 30 maggio.

In questa data è prevista una passeggiata ecologica per il paese realizzata grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione con Re Cig, realtà innovativa impegnata nel recupero dei filtri di sigaretta e nella loro trasformazione in nuove risorse attraverso processi di economia circolare ed eco-innovazione.

“Le iniziative – spiega la referente di Plastic Free, Martina Di Adamo – proseguiranno poi dal 5 all’8 giugno con un calendario fitto di appuntamenti dedicati alla partecipazione attiva dei cittadini e alla sensibilizzazione ambientale”.

Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si terrà una giornata informativa in via Colla, con attività divulgative e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. Il 6 giugno, sarà organizzata una passeggiata ecologica aperta a cittadini e volontari. Nella stessa giornata si svolgerà anche un momento conviviale in occasione della festa dedicata alla sughera centenaria donata dal signor Caviglia al Comune: con il supporto della Protezione Civile saranno preparate le tradizionali focaccette, in un clima di condivisione e partecipazione.

Il 7 giugno, l’attenzione si sposterà sul centro storico, dove volontari e associazioni saranno impegnati in un’attività specifica di raccolta dei mozziconi di sigaretta dispersi nelle strade, con l’obiettivo di restituire decoro e pulizia al centro cittadino.

La manifestazione si concluderà l’8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, con un momento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza e con la piantumazione di due ulivi presso il teatrino comunale: un gesto simbolico e concreto a favore della sostenibilità ambientale.

“Secondo i dati disponibili, circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi di sigaretta, contribuendo così all’inquinamento di strade, spiagge e spazi pubblici. I filtri rappresentano infatti uno dei rifiuti più diffusi e difficili da eliminare dall’ambiente” sottolinea ancora la referente Martina Di Adamo. “Questi appuntamenti, realizzati con Plastic Free Onlus, puntano a sensibilizzare la comunità sull’importanza di comportamenti responsabili e sul rispetto degli spazi pubblici, promuovendo una maggiore attenzione verso il decoro urbano e la salvaguardia del territorio. – aggiunge l’assessore all’Ambiente Jacopo Abate, sottolineando come – La sostenibilità e il rispetto per l’ambiente rappresentino il futuro della comunità”.

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