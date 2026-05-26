Casa Pertini Voltolina a Roma accoglie LIGYES 2026

Roma. Dopo la presentazione a Genova lo scorso 7 maggio presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria, il programma del festival LIGYES 2026, promosso dal Comune di Alassio e organizzato tramite la società partecipata Gesco con il patrocinio di Regione Liguria, è stato presentato questa mattina a Roma, a Casa Pertini Voltolina in Piazza della Fontana di Trevi, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, partner di LIGYES. L’invito a presentare alla stampa nazionale il festival LIGYES 2026, giunto dal Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, Ivan Drogo Inglese, è stato accolto con grande affetto dalla Città di Alassio che, nella persona del sindaco Marco Melgrati, ha portato in omaggio una piastrella dell’iconico Muretto di Alassio.

Rimasta chiusa per vent’anni, la dimora del Presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina – situata all’interno dell’ottocentesco Palazzo Castellani, fatto costruire dal celebre collezionista e orafo Augusto Castellani – ha riaperto le sue porte nel 2025 grazie all’iniziativa promossa dagli Stati Generali del Patrimonio Italiano in collaborazione con Roma Capitale, proprietaria dell’immobile, trasformandosi in un luogo della memoria e dell’incontro.

“Siamo felici di ospitare questa iniziativa della Città di Alassio nella casa del Presidente Pertini – ha sottolineato il Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, Ivan Drogo Inglese –. Proprio nella città di Alassio, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, Pertini si recò molte volte in visita ad amici personali”.

“Essere ospiti con Ligyes a Casa Pertini Voltolina a Roma è un onore per Alassio e per il suo festival della cultura – dichiara il sindaco Marco Melgrati – Grazie al nostro partner Genova Liguria Film Commission e a Cristina Bolla si rafforza la rete tra enti della cultura e si superano quei confini che una manifestazione ricca di artisti del calibro di quelli ospitati a Ligyes non dovrebbe mai avere. Storia, cultura e tradizione si uniscono per fare di questa manifestazione un fiore all’occhiello della Regione Liguria”.

“Sostenere la presentazione di LIGYES 2026 a Roma, nella prestigiosa cornice di Casa Pertini Voltolina, va ben oltre la semplice promozione territoriale: significa onorare le nostre radici culturali. La Liguria, terra di menti eccelse e di liguri illustri come Sandro Pertini – che da questi luoghi ha tratto l’integrità e la visione che hanno segnato la storia d’Italia – si conferma un set a cielo aperto dove la cultura è identità viva – conferma Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission e della Fondazione Peter Amadeo Giannini – Il festival di Alassio dimostra una straordinaria capacità di connettere il grande cinema e la televisione con le maestranze e le comunità locali. Portare questo palinsesto nella Capitale significa fare rete a livello nazionale e intercettare i grandi protagonisti dell’audiovisivo, dimostrando come la nostra regione sia una destinazione ideale per le grandi produzioni e per un turismo culturale d’eccellenza, capace di generare valore, emozione e cineturismo”.