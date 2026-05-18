Casa di comunità a Savona, Arboscello (PD): “Evidenti criticità su personale e servizi sanitari”

Oggi ho visitato la Casa di comunità di Savona. L’ho fatto per portare direttamente il mio grazie ed esprimere la mia riconoscenza al personale sanitario, medico e amministrativo per la dedizione e la professionalità con cui quotidianamente assistono le persone e tengono in piedi queste strutture. Le Case di comunità erano state concepite per essere un valore aggiunto nell’assistenza sanitaria di prossimità, oggi purtroppo dobbiamo prendere atto che in molti casi non è così a causa delle evidenti difficoltà a reperire il personale necessario per farle funzionare come era previsto”.

Così Roberto Arboscello, vice presidente del Consiglio regionale dopo la visita alla Casa di comunità di Savona.

“Le criticità ci sono e sono evidenti. E coloro che vi lavorano diventano ingiustamente e ingiustificatamente il parafulmine di responsabilità che stanno altrove. Anzi con il loro lavoro e con l’esperienza che possiedono sopperiscono alle tante lacune presenti. Il nostro sistema sanitario pubblico rimane ancora oggi un’eccellenza da preservare e sostenere in tutti i modi possibili, non va demonizzato”.

“Servono però risorse economiche e professionali per farlo stare in piedi e per dare risposte adeguate. La politica deve occuparsi di questo senza nascondere le tante criticità e senza annunciare servizi che poi non si riescono ad attivare o mantenere. Mettere la testa sotto la sabbia non è utile a nessuno così come dare vita a inutili passerelle e proclami” conclude.