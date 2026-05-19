Caro carburanti, a Pontinvrea contributo ai cittadini per recarsi al lavoro

Pontinvrea. La giunta comunale delibera la proposta del sindaco Matteo Camiciottoli per riconoscere 0,20 centesimi al litro di contributo ogni 500 km a coloro che vivono Pontinvrea per recarsi sul posto di lavoro.

“Questo provvedimento – esordisce Camiciottoli – è l’ennesimo provvedimento che ci troviamo a mettere in campo per dare un minimo di sollievo ai nostri cittadini che tutte le mattine partono per andare al lavoro per mettere il mangiare in tavola ai figli e che causa della crisi energetica con relativo aumento sproporzionato dei carburanti si ritrovano sempre più in difficoltà”.

“Lo dico ormai da sindaco di vecchia data (forse uno dei più longevi della provincia), in questi anni l’entroterra sta subendo uno spopolamento sistematico dei territori e non si vede all’orizzonte nessuna strategia concreta per rendere appetibili i nostri territori: ci sono contributi che permettono di realizzare opere importanti per strade, acquedotti, efficientamento energetico ma che rischiano in prospettiva di diventare cattedrali nel deserto se non si mette in campo un vero e proprio piano di incentivi alla residenza soprattutto di giovani coppie con bambini in età scolare, che probabilmente farebbero anche una scelta di vita nel verde, ma che non possono permetterselo, vuoi per la mancanza di servizi, ma soprattutto per il costo elevato di vivere nei nostri territori”.

“Per questo la nostra iniziativa, oltre che servire ad alleviare un poco il costo degli spostamenti dei nostri concittadini, vuole essere l’ennesimo grido d’allarme alle istituzioni sovracomunali, i piccoli comuni dell’entroterra stanno morendo e se vogliamo salvarli siamo ancora in tempo invertendo assolutamente la rotta con iniziative che vengano dal territorio e supportate dagli enti sovracomunali, magari cominciando ad aprire un tavolo concreto con la Regione e con il presidente Bucci al quale riconosco di aver fatto della concretezza il suo vessillo prima da sindaco ed ora da governatore della Liguria” conclude Camiciottoli.