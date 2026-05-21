Carcare si prepara per la “Cena in Piazza”: già 70 prenotati, ma c’è ancora posto a tavola

Carcare. L’attesa è quasi finita. Sabato 23 maggio le luci del centro di Carcare si accenderanno per il grande ritorno della “Cena in Piazza”, l’atteso evento gastronomico e momento conviviale organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

La macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per allestire i tavoli in piazza Sapeto. Ad oggi, le prenotazioni sono oltre 70, ma lo spazio a disposizione consente di “aggiungere un posto a tavola” per accogliere ancora chi vorrà partecipare e condividere.

Il menù prevede: antipasto ricco, pasta al pomodoro, porchetta con contorno, acqua. Costo fisso: 20 euro. Le prenotazioni possono essere effettuate rivolgendosi al Bar Milly.

La “Cena in Piazza” è anche l’occasione per portare avanti la campagna di tesseramento. “Ad oggi sono 120 coloro che hanno rinnovato la tessera per il 2026 – dichiara il presidente Marco Sanna – un numero importante che dimostra l’attaccamento dei carcaresi al proprio paese. Tuttavia, il nostro obiettivo è crescere ancora. Più siamo, più cose belle potremo realizzare per Carcare “.