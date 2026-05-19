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Lavoro

Carabinieri, al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico: tutte le specialità richieste

Domande online entro il 17 giugno 2026: posti in medicina, investigazioni scientifiche, telematica, genio e amministrazione. I vincitori saranno nominati tenenti e frequenteranno un corso alla Scuola Ufficiali dell’Arma

Generico maggio 2026

Italia. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in:

  • 2 (due) posti per la specialità medicina; 
  • 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica;  
  • 2 (due) posti per la specialità investigazioni scientifiche – chimica;  
  • 4 (quattro) posti per la specialità telematica; 
  • 2 (due) posti per la specialità genio;  
  • 3 (tre) posti per la specialità amministrazione e commissariato;

e 3 posti, riservati a Carabinieri già in servizio:

  • 1 (uno) posto per la specialità telematica; 
  • 1 (uno) posto per la specialità genio; 
  • 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato. 

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter. 

Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalità ed in difesa dei più deboli.

La particolarità del ruolo tecnico è quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalità al servizio dell’Istituzione. 

Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dell’indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32° anno di età. 

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026. 

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