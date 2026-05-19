Lavoro

Carabinieri, al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico: tutte le specialità richieste

Domande online entro il 17 giugno 2026: posti in medicina, investigazioni scientifiche, telematica, genio e amministrazione. I vincitori saranno nominati tenenti e frequenteranno un corso alla Scuola Ufficiali dell’Arma