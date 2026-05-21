Caos in stazione ad Albenga, dà in escandescenze in stazione e ferisce un agente Polfer: denunciato

Albenga. Caos alla stazione di Albenga, che è sfociato in un’aggressione avvenuta nella serata di ieri (20 maggio).

È successo poco prima delle 21,30. Stando a quanto riferito, un uomo è stato fermato dagli agenti della Polfer per un normale controllo.

Dopo aver palesato, sin da subito, segnali di nervosismo, ha poi dato in escandescenze aggredendo i poliziotti, che sono comunque riusciti, non senza fatica, a fermarlo, anche con l’ausilio dei carabinieri intervenuti in supporto.

Nella colluttazione, uno degli agenti è rimasto ferito. Soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga, per il poliziotto è stato necessario il trasporto in ospedale.

Per fortuna non ha riportato gravi ferite, ma è comunque stato accompagnato al nosocomio pietrese, in codice giallo, per gli accertamenti e le cure del caso.

Il fermato, invece, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.