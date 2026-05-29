Cantieri e opere a Finale Ligure: ultimi interventi verso la conclusione prima dell’estate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, diversi cantieri aperti sul territorio comunale di Finale Ligure stanno entrando nella fase conclusiva. Alcuni interventi sono già stati completati, mentre altri saranno ultimati nelle prossime settimane.

Salita del Grillo riaperta a doppio senso

Sono terminate le operazioni di smantellamento del cantiere in Salita del Grillo, con il ripristino della viabilità a doppio senso. L’intervento ha interessato il muro di contenimento di via Caviglia, sopra Salita del Grillo, dove è stata realizzata una palificazione poi rivestita in geopietra. Contestualmente sono stati interrati i cavi dell’illuminazione pubblica ed è stato installato un nuovo guardrail.

“I lavori hanno inoltre consentito un ampliamento della carreggiata di circa 1,30 metri. Parte dello spazio potrà eventualmente essere destinata a un camminamento pedonale, soluzione ancora in fase di valutazione. In ogni caso, la sede stradale risulta oggi più ampia e sicura” ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

Capo San Donato: ultimi interventi sulla passerella

Sono in fase conclusiva anche gli interventi nell’area compresa tra la passerella di Capo San Donato e il tratto tra le due gallerie di Capo Castelletto.

“Nel frattempo è stata completata la sistemazione dei versanti della galleria. Rimane da ultimare l’installazione delle ringhiere sulla passerella, intervento rinviato alla settimana successiva al ponte del 2 giugno a causa di un problema tecnico emerso durante la lavorazione degli elementi metallici in officina. La passerella resta comunque transitabile”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco ha spiegato che il rinvio è stato deciso per evitare ulteriori disagi nei giorni di maggiore afflusso turistico e per non dover chiudere la passerella durante il weekend festivo.

Passeggiata Bottino: lavori verso la chiusura definitiva

Procedono verso la conclusione anche i lavori di restyling di Passeggiata Bottino, a Varigotti. “Durante il ponte del 2 giugno l’area manterrà ancora l’attuale assetto di cantiere, in attesa del completamento delle ultime lavorazioni, tra cui la sistemazione delle aiuole e la messa a dimora delle nuove essenze verdi approvate dalla Soprintendenza”.

“Sono già stati piantati gli ulivi, mentre sono in arrivo i metrosideros, piante sempreverdi caratterizzate da fioriture estive. Una volta completati questi interventi, è prevista una temporanea chiusura del cantiere. La conclusione definitiva dei lavori è programmata entro la fine di giugno, con la posa degli arredi urbani”.

Secondo l’assessore Folco, si tratta di un intervento particolarmente importante per uno spazio pubblico di grande valore paesaggistico e identitario per Varigotti, con particolare attenzione dedicata sia agli elementi di arredo sia alle scelte sul verde.

“Obiettivo: ridurre i disagi e completare i lavori entro l’estate. L’amministrazione comunale continuerà a seguire le ultime fasi dei cantieri cercando di limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità e sulla fruizione degli spazi pubblici in un periodo cruciale per la città e per il turismo” conclude l’assessore finalese.